L'Akademia Sant'Anna ingaggia Giorgia Faraone nel ruolo di libero - Tempostretto

La regista difensiva salentina vanta anni di militanza tra A1 e A2. Ha giocato anche in Champions League: "Sarà un campionato lungo e difficile"

MESSINA – A seguito della conferma in cabina di regia del capitano Margherita Muzi, l’Akademia Sant’Anna inizia il suo lavoro di rinforzo rivolgendosi al mercato e si regala un primo grande colpo. Arriva, infatti, l’annuncio ufficiale dell’ingaggio del libero Giorgia Faraone, classe 1994 e nativa di Galatina, un autentico top player per la categoria.

La giocatrice salentina, infatti, vanta tanti anni di militanza tra Serie A1 ed A2: un fattore di assoluta importanza che aggiunge al club allenato da coach Breviglieri la giusta esperienza, oltre a doti tecniche di assoluto livello del nuovo acquisto della società messinese, tutti elementi fondamentali in un campionato altamente competitivo ed al quale Akademia si approccia da storica matricola.

La carriera di Faraone

I primi passi nel mondo della pallavolo Giorgia li muove a casa propria, nel settore giovanile del Magic Volley Galatina. Dopo qualche stagione di C e B2 con Galatina ed Altamura, per la Faraone arriva il debutto in A2: era il lontano 2011 ed il giovanissimo libero si mise in mostra con la maglia di Altamura. Sempre A2 fino alla stagione 2013/14 con Sala Consilina e Gricignano, prima di tornare per qualche stagione in B1 giocando per Volley Montella (2014/15), Pallavolo Maglie (2015/16) e Cutrofiano (2016/18). Proprio con la società pugliese tornerà nella stagione 2018/19 a calcare nuovamente il palcoscenico della A2. Nel 2019/20 la Faraone gioca in Francia per un’ambiziosa annata in Ligue A con il Cannes, stagione durante la quale giocherà anche la Champions League. Ultime due annate, infine, il rientro in Italia e la Serie A1 da titolare ed assoluta protagonista a Bergamo.

“Contenta di far parte di Akademia”

“Sono contenta di far parte del progetto Akademia Sant’Anna – queste le prime parole di Giorgia Faraone – Ormai manca poco all’inizio di questa avventura insieme: compagne, staff e tutti i tifosi di Messina. La A2 è un campionato molto lungo e difficile e non vedo l’ora di arrivare fino in fondo insieme a tutti voi!”

Un profilo di grandissima esperienza nelle categorie che contano e tantissime presenze tra A1 ed A2, che dopo due stagioni da titolare in A1 arriva sino in riva allo Stretto sposando il progetto dell’Akademia ed impreziosendo il roster della formazione allenata da coach Breviglieri. Tra l’altro, l’idea di poter contare su un’atleta “made in Sud” di questo calibro, rafforza sicuramente l’identità territoriale del club messinese.

