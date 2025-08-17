L’alluvione a Vulcano, recuperati quattro giovani nel cratere

Intervento risolutivo dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza, nelle Isole Eolie, continuano dopo il maltempo di ieri

ISOLE EOLIE – Il maltempo di ieri nelle Isole Eolie. A bordo di un fuoristrada, quattro giovani si erano avventurati nelle zone del cratere, a Vulcano, e sono stati sorpresi da una piena improvvisa. I ragazzi si sono messi in salvo all’interno del veicolo e successivamente sono stati recuperati in sicurezza dai vigili del fuoco.

In generale, nel pomeriggio di ieri, la squadra boschiva dei Vigili del fuoco di Vulcano è intervenuta sul territorio a seguito dei violenti eventi alluvionali che hanno interessato l’isola. Le forti precipitazioni hanno causato frane, detriti e accumuli di fango che hanno reso necessaria l’assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza di diversi veicoli in difficoltà.

Le operazioni sono state svolte in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri e si sono protratte fino a tarda sera. E sono riprese oggi per completare gli interventi ancora in corso. “L’attività continua per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza sull’isola”, comunicano i vigili del fuoco.