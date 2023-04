L'Amam: "Nessuno sversamento di fogna in mare al Ringo" - Tempostretto

La precisazione della presidente Bonasera in merito a un nostro servizio, mentre il 4 maggio si aprirà un confronto promosso dall'Adsp sul futuro dell'area

MESSINA – La spiaggia del Ringo verso una possibile ripresa. In merito all’articolo In attesa dei bagni estivi, la spiaggia del Ringo preda di rifiuti, riceviamo una precisazione da parte della presidente di Amam, Loredana Bonasera: “Vorrei rassicurare che non c’è in atto alcun sversamento di fognatura in mare. Quello che Tempostretto ha ripreso è solo un ristagno di acqua, in conseguenza delle ultime piogge. Amam ogni mattina effettua un servizio di ricognizione alle foci dei torrenti”.

Da parte sua l’assessore alle politiche ambientali Francesco Caminiti informa che il presidente dell’Adsp, Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Mega, ha indetto una riunione proprio sul futuro delle aree del Ringo, tra parco Belfiore e spiaggia. Al tavolo, convocato per il 4 maggio, siederanno il sindaco Basile, gli assessori Caminiti e Minutoli (quest’ultimo ha Arredo urbano e spazi pubblici tra le deleghe), l’ingegnere Antonio Cardia (dipartimento del Comune Servizi ambientali, sezione Igiene e Sanità), il comandante Giacomo Cirillo (Capitaneria di porto di Messina, Autorità marittima dello Stretto), il comandante Giovanni Giardina, responsabile della sezione ambientale della polizia municipale.

