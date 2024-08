L’Amando Volley chiude il roster con Iacona, Santoro e Spitaleri

La formazione della costa jonica messinese, guidata da coach Alessandro Prestipino, pronta a dare l'assalto alla prossima B1

SANTA TERESA DI RIVA – Mancavano gli ultimi tasselli per definire l’organico della prossima stagione. Ora, l’Amando Volley è pronta a dare l’assalto al prossimo torneo di B1 femminile.

Con l’ingaggio della schiacciatrice Alessandra Iacona e la conferma di un’altra attaccante laterale, Giulia Santoro, e del libero, Maria Chiara Spitaleri, la formazione guidata da coach Alessandro Prestipino è al completo.

Alessandra Iacona torna nella sua Sicilia

Classe 2006, Alessandra Iacona nasce pallavolisticamente nella Kamarina Volley di Vittoria (RG), per poi trasferirsi, appena dodicenne, alla WeKondor Catania dove, oltre a partecipare al campionato di serie D, si porta a casa il titolo regionale under 14 e under 16, con successiva conseguente partecipazione alle finali nazionali.

L’anno successivo è protagonista della promozione in B2 della squadra etnea e ancora nei tornei giovanili nei quali si aggiudica, insieme alle compagne, il titolo regionale under 15, under 19 e un fantastico ottavo posto alla fase nazionale under 15.

Nella stagione 2021-22 lascai l’isola per l’Academy Volley di Piacenza in B2. Con il club emiliano si prende anche la soddisfazione di conquistare un quarto posto alle fasi finali nazionali under 16 e il titolo di migliore realizzatrice del torneo.

Ancora due stagioni a Piacenza, sempre in B1, e ancora un quarto posto alle finali nazionali, questa colta con la formazione under 18.

Alessandra Iacona con la maglia della Volley Academy Piacenza (foto pagina web volleyacademypiacenza.it)

“Ritorno in Sicilia con entusiasmo e determinazione – ha dichiarato la giovanissima schiacciatrice. Questa società sarà un luogo da cui ripartire e in cui ambire a traguardi sempre più importanti. Sono pronta a mettermi a disposizione della squadra e dare il mio massimo impegno per provare ad ottenere soddisfazioni sia di squadra che personali. Sono contenta di avere scelto l’Amando Volley e non vedo l’ora di iniziare questa avventura”.

Conferma per Giulia Santoro

Classe 2005, Giulia Santoro fa il suo esordio in B2 con Amando Volley nella stagione 2018/2019. Dal 2020 al 2022 gioca a Giarre in serie D nella squadra allora amministrata dall’attuale vice-presidente del club santateresino, Orazio Contarino . Successivamente, serie C e giovanili della WeKondor, arrivando il primo anno a disputare la finale regionale e l’anno successivo quelle nazionali.

Nelle ultime due stagioni con l’Amando Volley, è stata parte integrante del roster sia in B1 che in serie C, centrando, con quest’ultima, la finalissima per la promozione in serie B2 nella passata annata.

Da ricordare anche il titolo territoriale under 18 vinto da assoluta protagonista in prestito al Team Volley Messina di coach Nicola D’Andrea nella stagione 2022/23.

Giulia Santoro, ancora una stagione da santateresina per lei

“Contenta di continuare questo progetto con la società in cui ho mosso i primi passi tra i grandi e spero di poter dare il mio contributo a questo gruppo, per poter raggiungere grandi obiettivi”, queste le prime parole di Giulia Santoro dopo la conferma.

Anche per Maria Chiara Spitaleri un’altra stagione nel centro jonico

Classe 2002, dopo i quattro anni al Paternò Volley e i due trascorsi con l’Alus Mascalucia, dal 2022 Maria Chiara Spitaleri è una santateresina. Infatti per il terzo anno consecutivo continuerà a far parte del roster. Giovane libero, in questi anni ha già ampiamente dimostrato il suo attaccamento alla maglia, oltre a fornire un contributo tecnico di tutto rispetto, condito da grinta e considerevole forza di volontà.

Maria Chiara Spitaleri, sarà ancora un libero dell’Amando Volley

“Sono molto contenta di far parte di questo progetto per il terzo anno consecutivo – ha dichiarato Maria Chiara Spitaleri – e non vedo l’ora di salutare le mie vecchie compagne, accogliere le nuove arrivate e iniziare con tutte loro questa nuova avventura. Prometto il mio impegno, sia in allenamento che in partita, sempre al massimo. Approfitto di questa occasione per porgere un ringraziamento speciale ai nostri favolosi Eagles, sempre presenti a sostenerci con il loro caloroso tifo”.

Il nuovo roster al completo

Ecco il nuovo roster per la stagione 2024-25:

Schiacciatrici: Federica Matrullo, Ilaria Anello, Lara Salvestrini, Giulia Santoro, Alessandra Iacona

Centrali: Melissa Andeng, Emanuela Agbortabi, Noemi Marsengo

Opposto: Benny Bertiglia

Palleggiatrici: Giulia Picchi, Sara Bonfitto

Liberi: Sofia Giudice, Maria Chiara Spitaleri

Articoli correlati