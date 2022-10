L'Amando Volley espugna Castellana Grotte, vince Stefanese in B2 - Tempostretto

Prima giornata di serie B femminile di pallavolo. Vittorie per Santa Teresa e Santo Stefano di Camastra, sconfitta all'esordio Brolo

Al via i campionati di Serie B femminile che hanno visto nel fine settimana da poco trascorso impegnate tre squadre della provincia di Messina. Vittorie netta in B1 per l’Amando Volley di Santa Teresa in trasferta a Castellana Grotte. Prima e terza frazione di gioco si sono concretizzate appannaggio delle ospiti in maniera abbastanza tranquilla non così per la seconda ove forse l’ingresso fin da subito della schiacciatrice Soleti in luogo della Rossi ha sparigliato i meccanismi difensivi delle santateresine costretti a inseguire ed annullare ben cinque set ball prima di giungere al 25-27 finale.

Una vittoria e una sconfitta per Stefanese e Saracena in B2 femminile, la Nigithor supera al PalaCeramica per 3-1 (25-19 20-25 25-13 25-14) la Planet Strano Light di Catania. Proprio a Catania, cade con stesso risultato, la Saracena Volley di Brolo che contro il Cus Catania conquista un solo set (25-9 23-25 27-25 25).

Test impegnativo sabato prossimo al New PalaBucalo per le ragazze di coach Jimenez che ospiteranno nella seconda giornata di B1 lo United Volley Pomezia, una delle squadre maggiormente accreditate per la vittoria finale del torneo. In B2 femminile invece si invertono i campi e si incrociano le due squadre messinesi in un attesissimo derby: la squadra di Santo Stefano di Camastra farà visita alla palestra comunale di Brolo per sfidare la Saracena. Appuntamento alle ore 18 di sabato 15 ottobre.

Castellana Grotte – Amando Volley 18-25 25-27 16-25

Primo set di ordinaria amministrazione per le siciliane che prendono ben presto il largo portandosi sul 3-9 sfruttando un ottimo turno al servizio della Cecchini che realizza anche un ace costringendo al primo discrezionale il coach pugliese Ciliberti. Un tap-in della Murri fissa il punteggio sul 5-13 ed è occasione per il primo cambio fra le padrone di casa: Caffò per Rossi. Timido recupero delle locali che si portano a -3 ma il finale è tutto di marca amandina e sono due punti consecutivi della Nielsen che fissano il risultato del primo set sul 18-25.

Nel secondo set, come riferito in premessa, subito in campo la banda Soleti in luogo della Rossi. Le pugliesi partono forte e si portano sul 7-0 con due ace della capitana Kohler. L’opposta Bazzani e la centrale Avellini appaiono indemoniate e conducono la corsa delle compagne mantenendo i sette punti di vantaggio fino al 19-12. Con alla battuta la Giacomel inizia la rimonta ospite e complici anche alcuni attacchi fuori delle pugliesi e un’infrazione a rete della Belotti giungono al 19-19, ma quando la partita sembra star girando a favore delle siciliane ecco il colpo di coda delle baresi che si portano di nuovo avanti fino al 24-20. Jimenez fa rifiatare la Nielsen e butta nella mischia Sara Gervasi. Errore al servizio della Gulino, attacco fuori della Kohler, infrazione a rete della Gulino e diagonale vincente di Benny Bertiglia ed è di nuovo parità 24-24. Avellini la piazza dal centro ed è ancora vantaggio interno ma è proprio la Gervasi che si prende con coraggio responsabilità da veterana e la ribalta sul 25-26. Un attacco fuori della Bazzani regala il set alla Farmacia Schultze.

Avvio equilibrato del terzo set (8-8), poi tutto facile per le siciliane che la chiudono agevolmente sul 16-25 con una scatenata Nielsen che inanella punti su punti. Esordio anche per la Spitaleri che ha rilevato al servizio la Murri.

