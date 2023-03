L'Amando Volley ospita Terrasini e cerca i tre punti - Tempostretto

Dare continuità alla vittoria con Marsala è l'imperativo in casa Amando Volley attendendo Terrasini che sarà affamata di punti

SANTA TERESA DI RIVA – Occorre continuare sulla stessa linea tracciata domenica scorsa a Marsala, ovvero conquistare i tre punti buttando il cuore oltre l’ostacolo se ciò dovesse occorrere. Tutti gli avversari venderanno cara la pelle e vorranno fare bella figura al cospetto dell’Amando Volley di Santa Teresa, realtà sportiva ammirata da tutte le società del campionato.

Urge pertanto la massima concentrazione sabato 18 marzo quando al Palabucalo sarà di scena Terrasini affamata di punti necessari per allontanarsi in fretta dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Allenate da mister D’Accardi, le palermitane presentano un roster formato dalla capitana Valentina Biccheri e poi dall’esperta Laura Frigo, dal libero Carola Nasi, dalla bulgara di nazionalità italiana Svetlana Angelova, dalla palermitana Vescovo, dalla centrale Flavia Pecora, dalla banda Federica Bruno, dalle palleggiatrici Gabriele e Baruffi e dalle giovani Calia ed Evola.

Secondo le ultime indiscrezioni lo starting six del coach D’Accardi dovrebbe essere costituito da Biccheri opposta a Baruffi, Evola e Frigo al centro, Angelova e Vescovo laterali, Nasi libero. Dal canto suo, mister Prestipino si riserva di decidere la formazione di partenza in base alle ultime risultanze del lavoro di rifinitura in palestra. Previsto il pubblico delle grandi occasioni: la tifoseria crede ancora nel sogno playoff e intende altresì ottenere dalle proprie beniamine la rivincita nei confronti delle palermitane che all’andata ebbero la meglio al Geodetico di via Partinico.

Articoli correlati