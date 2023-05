L'Amando Volley piega il Baronissi, obiettivo playoff raggiunto - Tempostretto

Le santateresine chiudono al terzo posto del girone e sabato prossimo sfideranno l'Altino in casa all'andata, le abruzzesi hanno chiuso al secondo posto nel girone D

SANTA TERESA DI RIVA – L’Amando Volley di Santa Teresa di Riva liquida con un perentorio 3-0 il Baronissi raggiungendo l’obiettivo che la società si era prefisso fin dalla vigilia del torneo ovvero quello di accedere ai play-off per tentare il salto in serie A2. Battendo la compagine campana le siciliane si assestano con 48 punti al terzo posto nel loro girone e già sabato prossimo sfideranno la seconda classificata del girone D, la Tenaglia Altino Volley. Prima partita, sabato 13 maggio al Palabucalo e ritorno il 20 maggio alla Palestra Comunale di Altino (CH).

Pubblico delle grandi occasioni stasera nella palestra santateresina. Quanto al tifo, quello è sempre delle grandi occasioni e quasi non fa più notizia. Mister Prestipino schiera le sue con Bertiglia opposta a Romina Courroux, Nielsen S1 e Giacomel S2, Murri e Cecchini centrali e Galuppi libero. Spazio nel finale di gara a Sara Gervasi che lascia il segno sulla contesa mettendo a segno quattro importantissimi punti, facendo nel contempo rifiatare la Giacomel. Le campane, allenate da mister Cacciottolo, si presentano sul parquet santateresino co Del Vaglio al palleggio, Liguori opposta, Andeng e Fanella centrali, Salvestrini e Alikaj di banda con la veneta Vianello libero. Subentrate nel corso della gara anche la schiacciatrice Sanguigni, la palleggiatrice Stiaffini e Barbara Napolitano.

Le siciliane, scese in campo ovviamente con motivazioni superiori alle ospiti, sono apparse maggiormente determinate nel portare a casa il risultato pieno; dal canto loro le salernitane non hanno demeritato contendendo secondo e terzo set strenuamente, quest’ultimo conclusosi ai vantaggi. Un minuto di raccoglimento è stato osservato prima della gara per ricordare la prematura scomparsa del giovane santateresino Andrea Finocchio occorsa stamattina a causa di un incidente stradale.

Amando Volley – Baronissi 25-16 25-23 26-24

Nella prima frazione di gioco, dopo un iniziale equilibrio spezzato dagli insidiosi servizi di Asia Fanella che portava le sue sul 9-11 la partita si incanalava tutta a favore delle locali che prima sfruttavano un proficuo turno alla battuta di capitan Bertiglia (16-11) e poi grazie alla prestante presenza sottorete di Barbara Murri (suo un muro e un tap-in per il momentaneo 19-12). Il secondo discrezionale chiamato dal coach campano non sortiva effetto. Il set si chiudeva sul 25-16 (fast della Murri).

Il secondo set, che le padrone di casa stavano conducendo sul 22-18, si ingarbugliava grazie al recupero delle ospiti che sotto i colpi della Salvestrini raggiungevano la parità sul 22-22, poi ribadita sul 23-23. I punti decisivi del set li metteva a segno Marcela Nielsen, prima con una diagonale e poi con un tap-in.

Cinque punti di vantaggio per le locali nel terzo set; prima sul 15-10 (pallonetto della Nielsen) e poi sul 16-11 (lungo linea dell’argentina de La Dulce). Parità sul 19-19 (contestato punto assegnato alle ospiti su un presunto attacco fuori della Cecchini). Vantaggio esterno sul 20-21 (Melissa Andeng) e poi interno sul 24-23 (pallonetto della Gervasi). Ai vantaggi sono la Murri (fast) e la Nielsen (mani-fuori) che chiudono set e match.

