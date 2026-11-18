Al Cospecs di Messina Antonio Pileggi ospite della Scuola di Liberalismo

Messina – Antonio Pileggi è stato il protagonista della ottava giornata della Scuola di Liberalismo della Fondazione Luigi Einaudi, ospitata come di consueto al Cospecs. Avvocato, già dirigente del ministero della Pubblica Istruzione e direttore Invalsi, saggista e poeta, Pileggi ha incontrato i partecipanti per affrontare un tema di grande attualità: il rapporto tra Costituzione, democrazia e partecipazione consapevole dei cittadini.

Ad aprire l’incontro è stato il professor Pippo Rao, direttore generale della Scuola di Liberalismo della fondazione Luigi Einaudi, che ha introdotto il professor Pileggi, in video collegamento. L’obiettivo dell’intervento è stato soprattutto quello di sensibilizzare le giovani generazioni, rafforzando la consapevolezza dei valori democratici e dell’importanza della convivenza civile. Un percorso che trova espressione nel suo libro “L’anima della democrazia (Le parole chiave della Costituzione)”, presentato proprio in occasione dell’incontro. Il professore ha avviato la propria riflessione riprendendo alcuni degli argomenti affrontati nelle precedenti lezioni della Scuola di Liberalismo, con particolare riferimento agli interventi dei professori Giordano e Gembillo e al tema della politica deliberativa.

Da Benjamin Constant a Luigi Einaudi: il valore della partecipazione

Non è mancato un richiamo ad Aldo Buzzi e alla figura di Giuseppe Buzzi, prendendo spunto anche dalle considerazioni precedentemente sviluppate dal professor Rao. Pileggi ha inoltre ricordato il Centro Panunzio e il discorso di Benjamin Constant sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, tema al quale aveva dedicato una relazione nell’ambito della Scuola Einaudi nel 2023. Al centro del pensiero di Constant vi era l’esigenza di una partecipazione costante dei cittadini alla vita pubblica, che non può esaurirsi nel solo esercizio del voto ogni cinque anni. Un concetto che si collega direttamente al pensiero di Luigi Einaudi, secondo presidente della Repubblica italiana e primo a essere eletto dal Parlamento nella forma repubblicana. Le sue parole d’ordine, ricordate da Pileggi, erano «conoscere, discutere e deliberare»: tre principi fondamentali per una cittadinanza consapevole e per una corretta interpretazione della Costituzione. Pileggi ha ricordato il discorso pronunciato da Einaudi nel maggio del 1949, sottolineando come il suo messaggio non fosse frutto di semplice enfasi retorica, ma trovasse concreta coerenza nei comportamenti e nelle scelte istituzionali successive.

La Costituzione come sintesi delle culture politiche

Nel corso della relazione sono stati approfonditi alcuni dei temi fondamentali della Carta costituzionale: uguaglianza, libertà, guerra, pace, dittatura, solidarietà e diritti individuali. La Costituzione, ha spiegato il relatore, rappresenta una sintesi di diverse culture politiche e ideologiche, da quella cattolica a quella socialista e liberale. Un patrimonio comune che supera le appartenenze e costituisce il fondamento della convivenza nazionale. Un documento nato grazie al contributo di personalità di altissimo spessore morale, culturale e professionale, tra cui Enrico De Nicola, Giuseppe Grassi, Alcide De Gasperi e Umberto Terracini. Il loro lavoro ha permesso di dare vita a un sistema di principi nel quale la libertà del singolo si armonizza con il ruolo delle comunità intermedie e con le regole necessarie a garantire i diritti di tutti.

La divisione dei poteri e il Parlamento come agorà della democrazia

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla divisione dei poteri, principio essenziale per qualsiasi ordinamento democratico, già teorizzato da Montesquieu. Il Parlamento, in questa prospettiva, rappresenta il luogo privilegiato del confronto e della deliberazione pubblica, una vera e propria agorà della democrazia. La Costituzione, ha sottolineato Pileggi, non è stata scritta esclusivamente per i giuristi, ma per tutti gli italiani. Deve quindi essere conosciuta, letta e compresa da ogni cittadino. A sostegno di questa considerazione è stato richiamato anche il pensiero di Tullio De Mauro, secondo il quale la Carta costituzionale è una sorgente viva e preziosa, capace di parlare a tutte le coscienze grazie alla chiarezza dei suoi principi e dei suoi contenuti.

Il ricordo di Piero Gobetti e Giovanni Amendola

Il professor Pippo Rao ha quindi richiamato la figura di Piero Gobetti e Pileggi si è soffermato sul giovane intellettuale ed editore torinese, scomparso prematuramente cento anni fa. Gobetti, ha ricordato l’avvocato, fu una figura di straordinaria fiducia e valore culturale. Luigi Einaudi pubblicò per la sua casa editrice, così come fecero altre personalità di grande rilievo, tra cui don Luigi Sturzo. Il 2026 segna, non solo il centenario della morte di Gobetti ma anche quello di Giovanni Amendola, anch’egli scomparso nel 1926 a seguito delle violenze subite durante il periodo fascista. Amendola fu tra i primi a utilizzare il termine «totalitarismo», successivamente ripreso da altri intellettuali e uomini politici, tra cui don Luigi Sturzo. Un richiamo storico che ha riportato al centro del dibattito il significato più profondo della cultura liberale, la difesa delle libertà individuali e il valore del pluralismo, elementi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia politica e culturale italiana.

Le conclusioni e i saluti

A concludere l’incontro è stato nuovamente il professor Pippo Rao, che ha raccolto i saluti dell’avvocato Antonio Pileggi destinati all’onorevole Enzo Palumbo e al professor Giuseppe Gembillo. L’ottava giornata della Scuola di Liberalismo si è così trasformata in un’importante occasione di approfondimento e confronto, soprattutto per i giovani, ai quali è affidato il compito di custodire e rinnovare i valori della democrazia. Perché, come emerge chiaramente dal messaggio del libro di Pileggi, la Costituzione non può rimanere soltanto un documento da consultare nelle occasioni istituzionali: deve diventare patrimonio di conoscenza, coscienza e partecipazione quotidiana.

Fulvio Arena – tirocinante giornalista, Università degli Studi di Messina