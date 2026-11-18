Redazionale - Da 19 novembre, al Cinema Lux di Messina la sesta edizione del festival diretta da Marco Olivieri. Tra gli ospiti Gianni Amelio. Il programma completo

Redazionale – Dal 19 a 22 novembre, al Cinema Lux si svolge la sesta edizione del Festival dei Circoli del Cinema di Messina, diretta da Marco Olivieri e promossa dal Cineforum Orione, con il contributo di Sicilia Film Commission, in collaborazione con FICC e FICC Sicilia e con il patrocinio del Comune di Messina.

Il tema di quest’anno è Il cinema e la realtà: quando il grande schermo indaga il reale; l programma mette insieme film recenti, incontri con registi e autori e uno spettacolo teatrale, con un filo che attraversa le quattro giornate: la memoria della Sicilia, il racconto della violenza sulle donne, l’immaginario antimafia, lo sguardo dei più giovani.

«Abbiamo scelto di dedicare questa edizione al modo in cui il cinema guarda la realtà senza limitarsi a rappresentarla. Il programma – spiega il direttore artistico, Marco Olivieri – parte dalle scuole, con un film sul fumetto, e arriva a Felicia Impastato, passando per film che raccontano la violenza di genere, la mafia, la Sicilia letteraria del Novecento. Sono storie diverse, ma tutte chiedono al pubblico di restare in sala e discutere. Per questo ogni proiezione è accompagnata da un incontro».

«Il Cinema è Cultura – dice l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso – e Messina si presenta a questo appuntamento con un percorso che il Cineforum ha portato avanti negli anni con costanza e coerenza. Malgrado la crisi che attraversa il numero di sale cinematografiche presenti in città, il Cinema Lux ci offre oggi una preziosa vetrina di approfondimento e riflessione sulla valenza del sostegno alle opere fuori dai circuiti tradizionali e quanto ruota attorno ai cineclub con la loro offerta culturale».

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 anche Gianni Amelio che presenterà al pubblico messinese Nessun Dolore, lungometraggio scritto insieme a Davide Serino, con la collaborazione di Andrea Quetti, interpretato da Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.

Il film, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia 2026, parla di migrazione ma anche di abbandono e della difficoltà di riconoscersi come essere umani.

L’incontro con i distributori

Il Festival dei Circoli del Cinema è anche occasione per incontrare i distributori cinematografici. Sabato 21 e domenica 22 novembre in programma due sessioni in cui i distributori indipendenti presenteranno in anteprima ai delegati dei circoli del cinema i propri listini, le nuove acquisizioni e i titoli disponibili per le prossime stagioni.

Un’occasione concreta di dialogo e programmazione per costruire una filiera corta, sostenere la circolazione delle opere fuori dai circuiti commerciali e arricchire l’offerta culturale dei cineclub su tutto il territorio.

Festival dei Circoli del Cinema: il programma completo

19 novembre

Alle 09.30, Sezione Schermi Indipendenti: proiezione di Generazione fumetto (Italia 2025, 115’) di Omar Rashid. Confronto a distanza con il regista; interviene il fumettista Lelio Bonaccorso;

Alle 20.00: Le radici a Messina e la formazione nella creazione artistica, incontro con la scrittrice Nadia Terranova in dialogo con Marco Olivieri. L’incontro è preceduto e seguito dalla proiezione di Jane Austen ha stravolto la mia vita (Francia 2025, 94’) di Laura Piani, in tre proiezioni, alle 16.00 – 18.30 – 21.00, per il Cineforum Orione. Ingresso gratuito.

20 novembre

Alle 17.00, Sezione Schermi Indipendenti: proiezione di La furia (Spagna 2025, 107’) di Gemma Blasco, preceduto dal cortometraggio Fili invisibili di Fabio Schifilliti, dedicato a Graziella Recupero e Sara Campanella. Marco Olivieri dialoga con Schifilliti e con la presidente del Cedav, Centro donne antiviolenza, avvocata Maria Gianquinto. Ingresso gratuito;

Alle 20.00: consegna del premio documentari e proiezione del film vincitore: Marco Bellocchio – La porta della realtà (Italia 2026, 65’), diretto da Fabio Lovino. Ingresso gratuito.

21 novembre

Alle 10.00: Accoglienza;

Alle 10.30: Il cinema che verrà. Spazio distributori: Trent Film, Cineclub Internazionale, Exit Media, presentazione listini e proiezione rullo trailer;

Alle 12.00: Universo Club. La Nuova Legge Cinema: prospettive e incognite, intervengono Tiziana Spadaro presidente Cineclub Internazionale, Paolo Minuto presidente Cineclub Internazionale, Joao Paulo Macedo presidente IFFS. Modera Francesco Torre;

Alle 15.30, Sezione Schermi Indipendenti. Il cinema che verrà. Anteprime: proiezione di Un mondo fragile e bellissimo (Libano, USA, Germania, Arabia Saudita, Qatar 2025, 110’) di Cyril Aris. In sala Paolo Minuto, presidente del Cineclub Internazionale. Ingresso gratuito;

Alle 18.00: proiezione di Nessun dolore (Italia 2026, 96’) di Gianni Amelio alla presenza del regista, ospite d’onore e premiato alla carriera. Il regista incontrerà il pubblico dopo il film. Ingresso a pagamento;

Alle 20.30: Viaggio nella Sicilia letteraria del Novecento attraverso l’archivio di Giuseppe Quatriglio, incontro con Costanza Quatriglio e consegna del premio alla regista. Segue la proiezione di Il cassetto segreto (Italia, Svizzera 2024, 132’) di Costanza Quatriglio. Ingresso gratuito.

22 novembre

Alle 10.00: Accoglienza;

Alle 10.30: Il cinema che verrà. Distributori: No.Mad, NFilm, Cat People, presentazione listini e proiezione rullo trailer;

Alle 12.00: Universo Cineclub. Notizie dai circoli, intervengono Franco Pace del Donnafugata Film Festival, Biagio Interi del Circolo Albatros di Chiaramonte Gulfi, Pietro Barbera del Circolo del Cinema di Trapani, Francesco Torre dell’Associazione Arknoah, Elio Cassarini della Stella Maris di Gela, Tiziana Spadaro del Cineclub 262 di Modica;

Alle 16.00, Sezione Schermi Indipendenti. Il cinema che verrà. Anteprime: Alice nel paese dei coloni (Francia 2026, 105’) di Yanis Mhamdi. In sala Marco Olivieri e la palestinese Hana Barqawi, testimone diretta dell’occupazione israeliana. Ingresso gratuito.

Alle 20.30: La madre dei ragazzi, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Lucia Sardo, regia di Marcello Cappelli. Il monologo racconta la vita e la lotta di Felicia Impastato, interpretata nel film I cento passi dalla stessa Sardo. Spettacolo a pagamento.

Gianni Amelio: fotografia di Claudio Iannone; Costanza Quatriglio: foto di Azzurra Primavera.

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