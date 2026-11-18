Quattro scuole, associazioni e istituzioni insieme per la campagna del progetto “NonRaggir@ME”: i giovani diventano sentinelle della legalità

Si chiude con un’ampia partecipazione e risultati concreti la campagna 2026 “Truffe stop – prova a prenderli”, promossa dal Comune di Messina – Assessorato alle Politiche sociali – in collaborazione con il Ministero dell’Interno, nell’ambito del progetto “NonRaggir@ME”, per sensibilizzare la cittadinanza e contrastare le truffe ai danni delle persone anziane e fragili.

Numeri e protagonisti della seconda edizione

Quattro istituti scolastici coinvolti, circa 600 studenti partecipanti e oltre 200 persone tra volontari, attivisti e over 65. Sono questi i numeri della seconda edizione dell’iniziativa, che ha previsto anche due laboratori di giochi di ruolo e un incontro dedicato alla lettura e al confronto. I risultati sono stati presentati nel corso della conferenza stampa conclusiva, tenutasi oggi, 18 novembre 2026, a palazzo Zanca, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, del Luogotenente dei Carabinieri Gaetano Ilacqua, del componente del direttivo Cesv Messina Carmelo Schepisi e della Rup del progetto Maria Rita Giordano. Protagonisti della campagna sono state le studentesse e gli studenti delle scuole medie dei quattro istituti aderenti: Boer-Verona Trento, Pascoli-Crispi, Collegio Sant’Ignazio e Istituto comprensivo Tremestieri. Nel corso degli incontri, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i Tenenti Ciro Grassia e Alex Zecca e con il Luogotenente Gaetano Ilacqua, approfondendo le principali tipologie di truffe: da quelle telefoniche e telematiche a quelle messe in atto direttamente in presenza.

Formazione e simulazione dei ruoli sul territorio

Un percorso di informazione e consapevolezza che ha permesso ai giovani di conoscere i meccanismi utilizzati dai truttatori, condividere esperienze personali e familiari e acquisire strumenti utili per riconoscere e prevenire i raggiri. L’obiettivo è stato anche quello di trasformare ragazze e ragazzi in ambasciatori della prevenzione all’interno delle proprie famiglie, con particolare attenzione ai familiari più anziani, tra le categorie maggiormente esposte. Particolarmente innovativa la formula adottata negli incontri con le realtà associative e del volontariato territoriale, ospitati nelle sedi del Cesv e della Caritas e al Parco per le Arti Urbane di Camaro. Qui la formazione ha lasciato spazio all’esperienza diretta grazie a due laboratori di giochi di ruolo e a un momento di lettura e confronto. I tre attori Cecilia Foti, Nunzia Lo Presti e Lelio Naccari hanno coinvolto i partecipanti in vere e proprie simulazioni, interpretando di volta in volta il ruolo dei truffatori e delle potenziali vittime. Gli over 65 presenti hanno così potuto riconoscere e sperimentare concretamente le dinamiche dei raggiri, imparando a individuare situazioni sospette e comportamenti a rischio. Le attività si sono svolte con il coinvolgimento e la supervisione delle istituzioni e delle forze dell’ordine, con la partecipazione del Maggiore dei Carabinieri Federico Sallusto e della Prefetta Cosima Di Stani. I numeri restituiscono la portata dell’iniziativa, ma soprattutto raccontano un bisogno concreto di informazione. Nel corso degli incontri nelle scuole, circa due studenti su tre hanno riferito di conoscere, direttamente o attraverso le esperienze dei propri familiari, episodi di truffe telefoniche, telematiche o in presenza.

Le voci delle istituzioni e dei promotori

“La scommessa è stata proprio questa: portare nelle scuole, tra gli adolescenti, un tema che impatta direttamente la vita degli over 65”, ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. “Una sfida che è perfettamente riuscita e che testimonia sia l’interesse delle nuove generazioni sia la loro voglia di essere parte attiva, assumendo il ruolo di vere e proprie ‘sentinelle’ della legalità”. Sull’importanza della prevenzione è intervenuto anche il Luogotenente Gaetano Ilacqua, che ha richiamato l’attenzione sulla diffusione del fenomeno: “Sono numeri in continua crescita. Per contrastare le truffe è fondamentale affiancare all’attività investigativa e repressiva portata avanti dalle forze dell’ordine campagne costanti di informazione e sensibilizzazione, capaci di accrescere la consapevolezza dei cittadini e metterli nelle condizioni di riconoscere i tentativi di raggiro”. Carmelo Schepisi, componente del direttivo del Cesv Messina, ente che insieme alla Messina Social City ha collaborato alla realizzazione del progetto, ha sottolineato il valore dei presidi territoriali e della rete associativa, fondamentali per affiancare le istituzioni e raggiungere le persone più vulnerabili. Una funzione confermata dalla partecipazione di oltre 200 persone tra volontari, attivisti e over 65 alle attività realizzate sul territorio. In chiusura, la Rup del progetto Maria Rita Giordano ha evidenziato come il successo della campagna sia il risultato di un lavoro corale, reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, scuole, forze dell’ordine, associazioni e operatori coinvolti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai docenti presenti, Santo Longo, dirigente scolastico della Boer-Verona Trento, e Maria Catalano, docente dell’Istituto comprensivo Tremestieri, e agli attori Cecilia Foti, Nunzia Lo Presti e Lelio Naccari, che con il loro contributo hanno reso possibile il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Un’esperienza che conferma come la prevenzione sia tanto più efficace quanto più diventa patrimonio condiviso della comunità: informare, riconoscere i pericoli e fare rete significa proteggere le persone più fragili e costruire, insieme, una città più consapevole e sicura.