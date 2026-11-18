Redazionale. Marketing digitale, sviluppo commerciale e bioeconomia circolare: ecco i tre percorsi specialistici

REDAZIONALE – Marketing digitale, sviluppo commerciale e bioeconomia circolare. Sono le nuove frontiere della formazione agroalimentare sulle quali punta la Fondazione ITS Academy Albatros, che avvia tre percorsi specialistici per formare professionisti capaci di rispondere alle nuove esigenze delle imprese e alle trasformazioni del mercato.

L’offerta comprende Health food 4.0 – Biotecnologie per gli alimenti funzionali e Bioeconomia circolare e valorizzazione dei sottoprodotti di filiera, due percorsi che formano tecnici superiori specializzati nell’esecuzione le formulazioni di alimenti funzionali, nutraceutici e prodotti “free-from”, nei controlli qualità, nei controlli chimico-microbiologici e nell’analisi sensoriali

A questi si aggiunge Agrifood Digital Marketing & Sales Manager, un percorso dedicato alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agroalimentari attraverso competenze di e-commerce, marketing digitale e strategie di vendita. Tre opportunità formative che mettono al centro il rapporto tra conoscenza, innovazione e mondo del lavoro. I percorsi biennali prevedono 1.800 ore di formazione, di cui 800 di tirocinio in azienda, e sono gratuiti.

“L’alta formazione rappresenta una delle leve fondamentali per costruire il futuro dei nostri territori. Con l’ITS Academy Albatros vogliamo offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze altamente specialistiche, confrontandosi direttamente con le innovazioni e le esigenze del sistema produttivo. Il nostro obiettivo è accorciare le distanze tra formazione e lavoro, valorizzare i talenti e creare professionalità capaci di generare sviluppo. È questa la missione degli ITS: trasformare la formazione in un’opportunità concreta per le nuove generazioni e per le imprese”, spiega la presidente della Fondazione ITS Academy Albatros, prof.ssa Antonina Sidoti.

Un impegno che si sviluppa anche attraverso il raccordo con il sistema scolastico e la sperimentazione della filiera formativa 4+2, che integra il percorso quadriennale degli istituti tecnici e professionali con due anni di specializzazione negli ITS Academy.

Una visione che guarda al futuro dell’agroalimentare partendo dalla formazione: perché innovare un settore strategico per la Sicilia significa anche investire nelle competenze di chi sarà chiamato a guidarlo domani.