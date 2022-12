L'aperitivo solidale per la mensa dei poveri a Cristo Re: "Fare tutto per aiutare gli altri" - Tempostretto

L'ufficio Covid ha organizzato un raccolta per la mensa. Padre Drago: "Ogni giorno da 100 a 150 persone da aiutare". UnixMe raccoglie beni per il Don Bosco

MESSINA – Beneficenza e festività natalizie vanno di pari passo e come sempre Messina si schiera in prima linea per aiutare il prossimo. Anche l’ufficio per l’emergenza Covid 19 ha voluto fare la sua parte domenica scorsa, con il 1° triangolare della vaccinazione a cui si è aggiunta una raccolta di giocattoli per bambini e un aperitivo solidale a Cristo Re, con cui sono stati raccolti fondi per la mensa dei poveri.

Le attività aderenti

La mensa produce ogni giorno circa 150 pasti completi e negli ultimi mesi c’è stato un grande aumento dovuto alla crisi economica che si è abbattuta anche sulla città. Ad aderire all’iniziativa sono state diverse attività commerciali messinesi: Sicirella, Bohemia, Coppedè, Bar Astoria, Bar Micalizzi di Nizza, Panificio Raffa, La Valle Laboratorio Pasticceria, Bar del sud. A questi si aggiungono quattro attività di Sant’Agata di Militello: il White bar, la Dolcevita di Ermelinda e Adriano, il panificio Ciciulena e l’enogastronomia Pellegrino.

Padre Drago: “Faremo tutto il necessario”

“A causa del Covid e di altre circostanze cerchiamo sempre di più di organizzare attività simili per la città – spiega padre Drago, responsabile della mensa del povero -. Ogni giorno ci sono 100, 120 e anche più persone che vengono da noi. Operiamo qui a Cristo Re da 36 anni. Cerchiamo di fare tutto ciò che possiamo. Vogliamo tentare di alleviare il dolore e le sofferenze delle persone. Grazie anche a queste iniziative come l’aperitivo solidale: siamo riconoscenti a chi opera in città e ci aiuta a favorire i poveri”.

UNIxMe raccoglie beni per la mensa al Don Bosco

Con il Natale ormai alle porte, le iniziative si moltiplicano. L’associazione “UNIxMe – Uniti per Messina” ha raccolto beni di prima necessità per la mensa di Natale al Don Bosco. L’iniziativa, organizzata dalle vice presidenti Samuela Puliafito e Alessia Merlino, ha coinvolto tutti i volontari. Soddisfatto il presidente Andrea Faraone, che ha ringraziato la cittadinanza per l’appoggio ricevuto.