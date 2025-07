L’app solidale “Dove – Sicilia” per accedere ai servizi essenziali

Presentata a Messina una guida digitale della Comunità di Sant'Egidio. Uno strumento per sapere dove mangiare, lavarsi o ricevere cure mediche

MESSINA – Presentata a Messina l’app “Dove – Sicilia”: “uno strumento concreto di solidarietà e orientamento per chi vive in condizioni di fragilità”. È stata presentata presso l’aula Cannizzaro del Rettorato dell’Università di Messina una guida digitale pensata per facilitare l’accesso ai servizi essenziali da parte delle persone in difficoltà. L’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio Sicilia con il sostegno della Regione siciliana e la collaborazione scientifica del Dipartimento Cospecs dell’Università di Messina raccoglie in un unico strumento digitale informazioni aggiornate e geolocalizzate su dove mangiare, dormire, lavarsi, ricevere cure mediche o assistenza sociale. L’app è gratuita e disponibile su tutti gli store digitali, progettata per essere facilmente utilizzabile anche da chi ha difficoltà con la lettura o la tecnologia, e permette di individuare i servizi più vicini, compreso come raggiungerli con i mezzi pubblici.

Nel corso dell’incontro, sono intervenuti ieri rappresentanti istituzionali e accademici, tra cui l’assessora regionale alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, Nuccia Albano, che ha definito l’app “il risultato concreto di un dialogo proficuo con la Comunità di Sant’Egidio, capace di coniugare interventi legislativi e attenzione al territorio con un forte impegno culturale”. Ed è intervenuta pure Alessandra Calafiore, assessora alle Politiche sociali del Comune di Messina.

Andrea Nucita, docente e membro della Comunità di Sant’Egidio, ha sottolineato l’origine del progetto: “La guida DoveE nasce come opuscolo cartaceo, distribuito gratuitamente a chi cerca un aiuto o vuole offrirlo. Oggi, grazie al lavoro congiunto di Università, Regione e Terzo Settore, si trasforma in uno strumento digitale, più capillare ed efficace, costruito anche ascoltando direttamente i beneficiari dei servizi”.

“Dove – Sicilia è uno strumento utile per chi vive situazioni di disagio ma anche per operatori sociali, volontari e cittadini”

Emiliano Abramo, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Questa app è un ponte tra chi ha bisogno e chi può aiutare. In Sicilia la solidarietà esiste, ma va messa in connessione con il bisogno. ‘Dove – Sicilia’ è un gesto di umanità concreta che orienta le persone e crea legami”.

L’assessora Albano ha infine proposto di replicare la presentazione dell’app anche a Palermo, rafforzando il messaggio che la tecnologia può “diventare strumento di giustizia e inclusione sociale”. “Dove – Sicilia è uno strumento utile per chi vive situazioni di disagio, ma anche per operatori sociali, volontari e cittadini che desiderano aiutare. Una mappa della solidarietà, che racconta quanto bene è già presente nel territorio e come, insieme, si possa fare ancora di più”, sottolinea la Comunità di Sant’Egidio.