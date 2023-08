L'appello. "No al taglio di 400 milioni del Pnrr per le ciclovie turistiche" - Tempostretto

Le associazioni nazionali: "Inaccettabile stop alla moilità urbana" in linea con l'allarme sedentarietà dei pediatri. Con una proposta casa-scuola

“L’annunciato taglio dei fondi del Pnrr previsti per le ciclovie turistiche per un ammontare di 400 milioni di euro paralizzerà molti progetti già avviati o in fase di appalto”. A sollevare il problema sono le associazioni che si occupano di mobilità sostenibile e ambiente: Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Legambiente, Clean Cities Campaign, Milano Bicycle Coalition, Isde Italia Associazione Medici per l’Ambiente, Fondazione Michele Scarponi, hub.Mat, Salvaiciclisti. Tutte insieme manifestano forte preoccupazione di fronte alle scelte del governo e lanciano l’allarme e una mobilitazione.

Sostengono le associazioni: “Con i nuovi tagli al Piano nazionale per la ripresa e resilienza sarà inevitabile un ulteriore rallentamento del processo di trasformazione della mobilità italiana che andrà a ripercuotersi negativamente anche sul cicloturismo, un settore in salute e con enormi potenzialità di sviluppo. Ed è proprio questo il comparto a cui il governo, a più riprese, attraverso il ministero del Turismo, ha invece dato ampio rilievo con campagne comunicative volte a promuovere la rete Bicitalia. Dopo le richieste dei giorni scorsi presentate durante la Conferenza Stato Regioni, le associazioni lanciano l’allarme e chiedono di lasciare intatti i finanziamenti per tutti quei progetti che riusciranno a rispettare le scadenze imposte dai fondi Pnrr”.

Precissano le organizzazioni: “Laddove, invece, i ritardi in fase di approvazione o di progettazione non permetteranno di attingere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dovrà essere individuata comunque una copertura economica con altre fonti di finanziamento, per permettere alla rete Bicitalia di procedere secondo le previsioni”.

La proposta sui percorsi casa-scuola e l’allarme sedentarietà

In aggiunta, le associazioni chiedono che “i fondi Pnrr inutilizzati per le ciclovie turistiche vengano comunque destinati allo sviluppo della ciclabilità nazionale. In particolare il finanziamento di progetti di piccole dimensioni destinati ai Comuni, per realizzare infrastrutture ciclabili casa-scuola. Questi interventi, infatti, non necessitando di lunghi iter progettuali e di appalto, permetteranno il rispetto delle scadenze imposte. A questo proposito, non va trascurata la crescente sedentarietà nel nostro Paese, un problema che riguarda soprattutto i giovani. Da questo punto di vista la sicurezza nei percorsi casa-scuola è fondamentale per restituire autonomia ai bambini e ai ragazzi, promuovendo la mobilità attiva e uno stile di vita più sano, riducendo il traffico, la pericolosità delle strade e l’inquinamento, soprattutto davanti alle scuole”.

“Ci appelliamo al forte sentimento di genitorialità più volte espresso dalla presidente del Consiglio Meloni – commentano le associazioni – affinché attraverso il finanziamento di progetti casa-scuola l’Italia possa garantire un futuro più sano, sicuro e indipendente alle generazioni più giovani. La messa in sicurezza, con itinerari ciclabili, dei percorsi casa-scuola è un passaggio indispensabile per offrire alle famiglie una più facile gestione degli spostamenti quotidiani ed è in linea con le indicazioni della Società italiana di pediatria che individua nel diritto alla mobilità attiva di bambini e ragazzi un aspetto imprescindibile della loro salute”.