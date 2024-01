L’arcivescovo Accolla in visita alla C&T: “Riempie il cuore vedere tanti giovani”

Visita pastorale nella sede del gruppo

MESSINA – L’arcivescovo Giovanni Accolla si è recato questa mattina, in visita pastorale, nella nuova sede del Gruppo Caronte & Tourist, in via Ing. Giuseppe Franza (Zir). Nell’auditorium della sede, gremito da un centinaio di dipendenti, a fare gli onori di casa sono stati la presidente del Gruppo, Olga Mondello Franza; l’Ad Pietro Franza; l’Ad di Caronte & Tourist Isole Minori, Vincenzo Franza. Presenti alcuni componenti del board. Nel suo breve discorso, mons. Accolla ha ricordato la sua particolare attenzione e vicinanza alla società civile, alle scuole, alle imprese, alle Istituzioni, tutti presìdi di democrazia, di crescita civile, di fratellanza ai quali ha dedicato le sue visite pastorali.

“È importante per la comunità pastorale – ha detto – toccare con mano, incontrare, l’operosità del territorio. Quella di Caronte & Tourist è una realtà in cui si respira aria di casa, di famiglia. Ho visto risorse che cooperano nella complementarità delle loro competenze per garantire responsabilmente, ogni giorno, un servizio al territorio. Riempie il cuore di speranza vedere in questi uffici volti giovani: lascia trasparire ancora una volta la lungimiranza imprenditoriale delle famiglie che guidano quest’azienda. In un momento in cui il nostro territorio si sta spopolando è bene ricordare che il Sud ha ancora molto da offrire”. L’incontro si è concluso con una breve preghiera e la benedizione.

Articoli correlati