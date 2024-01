L’arcivescovo Giovanni Accolla incontra la prefetta Cosima Di Stani

Lunedì 22 alle 11.30 una nuova tappa della visita pastorale. Saranno presenti anche le altre autorità locali

MESSINA – Prosegue il cammino della visita pastorale che l’arcivescovo Giovanni Accolla sta conducendo in tutto il territorio dell’arcidiocesi. Dopo le realtà ecclesiali e sociali incontrate in alcune comunità delle zone tirrenica e jonica, la visita riprende in città.

Lunedì 22 gennaio alle ore 11.30 il presule si recherà in prefettura, accolto dalla prefetta Cosima Di Stani. Nel palazzo del governo l’arcivescovo incontrerà anche le altre autorità locali tra le quali il comandante interregionale dei Carabinieri, il questore, i comandanti di Esercito, Guardia di Finanza, Carabinieri, Marina Militare, Guardia Costiera, la soprintendente, il dirigente dell’ufficio VIII ambito territoriale, i rappresentanti della polizia municipale e metropolitana, dell’osservatorio aeronavale, dell’osservatorio astronomico, e della Conservatoria di Registro e del Catasto Urbano.

L’incontro esprime anche la valenza sociale della visita pastorale, che manifesta il percorso consolidato di dialogo e confronto tra la Chiesa e le Istituzioni cittadine, continuando a favorire l’impegno comune per l’intera collettività e ribadire la vocazione di prossimità della comunità diocesana alle donne e agli uomini di questo territorio.