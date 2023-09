L'Arcivescovo "pellegrino di speranza": aperta davanti a 2mila fedeli la Visita pastorale - Tempostretto

Cattedrale gremita in occasione della celebrazione presieduta da mons. Accolla: Due anni intensi che coinvolgeranno tutto il popolo messinese

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Cattedrale gremita di fedeli e sacerdoti, provenienti dalle 247 parrocchie dell’arcidiocesi, per l’apertura della visita pastorale indetta da mons. Giovanni Accolla. L’arcivescovo sarà affiancato dall’ausiliare, mons. Cesare Di Pietro, da padre Santi Ammendolia e don Roberto Romeo. Il primo appuntamento (ogni visita durerà una settimana) è fissato per il 23 settembre e interesserà le comunità di Savoca, Forza d’Agrò e S. Alessio Siculo. La settimana successiva, a partire dal 30 settembre, la visita si sposterà in città, nelle comunità di Masse, Spartà e Acqualadroni. Si proseguirà per due anni, sino alla vigilia del Giubileo del 2025. Un biennio intenso, che si inserisce nel cammino sinodale della Chiesa universale. “La visita pastorale – ha setto monsignor Accolla alle circa duemila persone che hanno partecipato alla cerimonia inaugurale – coinvolge tutto il popolo messinese ha spiegato monsignor Accolla, manifestando il desiderio che ognuno la viva come preziosa occasione di verifica e rilancio della propria testimonianza di fede; il coinvolgimento sinodale, scelto come criterio di fondo, mentre richiama il ‘camminare insieme’ dei discepoli del Signore, vuole essere uno stimolo in tal senso”. L’arcivescovo ha consegnato l’immagine dei “tesori in vasi di creta”. “Il ‘tesoro’ che avete ricevuto è la vostra specifica vocazione nella Chiesa – rimarca – è la bellezza dei doni e dei carismi che vi sono stati generosamente elargiti; rendete grazie al divino Vasaio per la fragilità del ‘vaso’ che siete voi e per il prezioso ‘tesoro’ che vi è stato dato”. Il presule ha chiesto di essere “aiutato a vivere questo tempo come opportunità di penitenza e conversione. Accompagnatemi con la preghiera – ha aggiunto – per essere insieme a voi testimone e pellegrino di speranza”. La visita pastorale non riguarderà solo le chiese parrocchiali ma anche santuari, case di riposo attività commerciali e produttive, carceri e strutture di solidarietà ed accoglienza. Ed andrà oltre la dimensione spirituale. Sarà anche un momento di verifica del patrimonio culturale e artistico della Chiesa.