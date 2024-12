“Largo 28 dicembre 1908”, la precisazione del Rotary Messina sul refuso in inglese

La nota del presidente Vaccarino: "La nostra associazione non ha alcuna partecipazione attiva nella stesura dei testi"

MESSINA – Il presidente del Rotary Messina – Stretto di Messina, Rocco Vaccarino, è intervenuto con una nota sul refuso in inglese presente sulla targa di “Largo 28 dicembre 1908” donata dallo stesso Club. Una precisazione “a tutela dell’immagine e dell’onorabilità del Rotary Messina – Stretto di Messina”.

“Il club, fin dalla sua fondazione – ha spiegato l’avv. Vaccarino – ha avuto, fra le altre attività di service caratteristico, la donazione di targhe toponamistiche che, annualmente, a seguito di formale richiesta, vengono indicate dall’Ente Comune di Messina. La nostra associazione non ha alcuna partecipazione “attiva” nella stesura e/o, come nel caso di specie, nella traduzione dei testi incisi che è, ex lege, demandata alla commissione toponomastica e ai relativi uffici”.

“Al fine di evitare ogni tipo di polemica, sterile – ha aggiunto il presidente del Rotary Messina – Stretto di Messina – è bene precisare che noi siamo grati al Comune di Messina, in questi anni nella persona dell’Assessore Enzo Caruso che, annualmente ci da un’opportunità per dare un segno tangibile del nostro amore verso la Città di Messina. L’Assessore Caruso, altresì, ci ha rassicurati che, nel breve termine, provvederà a rimediare agli errori effettuati dall’Ufficio”.

Articoli correlati