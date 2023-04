Largo Minutoli, ecco il chiosco. Caruso: "Servizi e decoro per i croceristi" - Tempostretto

L'assessore alla Cultura e al Turismo: "Sarà un terminal internazionale". Tra i servizi dell'infopoint notizie su mezzi pubblici e itinerari a piedi

MESSINA – A Largo Minutoli ormai è quasi tutto pronto. Dopo diversi giorni di lavori, oggi è il momento di chiosco e stalli, che daranno un nuovo aspetto all’intera piazza. Addio alle automobili, quindi, lì dove sorgerà il terminal per croceristi a cui l’amministrazione aspira da tempo. La struttura, che appartiene alla Città metropolitana, è stata restaurata e posizionata in bella vista, per garantire ai turisti (e ai cittadini) un infopoint in pieno centro, dove avere notizie riguardanti itinerari e mezzi pubblici.

Il lavoro in sinergia di Basile e Caruso

“L’idea condivisa con il sindaco Federico Basile – spiega l’assessore Caruso – è di rendere Largo Minutoli un terminal internazionale croceristico, con un allestimento opportuno per consentire un’accoglienza decorosa dei croceristi in città. L’immissione nella piazza del Municipio è già una importante cartolina per Messina e garantisce anche un percorso che conduce in tempi rapidi sia a Piazza Duomo sia al belvedere di Cristo Re”.

I servizi offerti

Caruso continua: “Si offriranno dei servizi all’interno del chiosco, che è di proprietà della Città metropolitana ed è stato restaurato. Ci sarà un infopoint in cui sarà possibile, grazie al personale di Atm, Comune e Città metropolitana, ricevere cartine, informazioni, intinerari da percorrere a piedi nel centro di Messina. I turisti saranno accolti e riceveranno tutte le informazioni possibili anche grazie al qr code con cui potranno scaricare la cartina sullo smartphone. E ovviamente saranno date informazioni sui mezzi pubblici per raggiungere luoghi come il Museo regionale o il Gran Camposanto, due importanti mete turistiche”.

Il maxi schermo e la scritta “social”

E ancora: “Sul maxi schermo saranno proiettati video dei siti più interessanti della città e ci saranno anche le otto postazioni delle agenzie turistiche, che potranno promuovere le proprie escursioni. Tra l’accoglienza di prima e di oggi la differenza sarà sostanziale: adesso prediligiamo la sicurezza e l’offerta di servizi, rispetto a prima quando si arrivava in una piazzetta piena di ostacoli. E non dimentichiamoci della scritta Messina, offerta da un imprenditore che preferisce restare anonimo, e che garantirà una vera cartolina soprattutto per i social. Senza contare che Largo Minutoli resterà senza auto anche quando non ci saranno i turisti: sarà uno spazio restituito alla città”.

Articoli correlati