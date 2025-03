L’Arma dei Carabinieri incontra gli studenti dell’Istituto Comprensivo di S. Teresa

Un confronto vivo e stimolante che ha visto i ragazzi partecipare attivamente, con domande e raccontando dubbi ed esperienze personali

S. TERESA – Con l’obiettivo di far conoscere meglio l’Arma dei Carabinieri e parlare di legalità, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno incontrato circa 300 tra studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo di S. Teresa di Riva, di cui 40 della scuola secondaria nella sede distaccata di Savoca.

Con un linguaggio chiaro e ricco di esempi pratici, i militari dell’Arma hanno discusso con i giovani studenti sul rispetto della legge, sullo sviluppo di un’etica della responsabilità e sull’importanza della fiducia nelle istituzioni. Non si è trattato di una semplice lezione, ma di un confronto vivo e stimolante, che ha visto i ragazzi partecipare attivamente, ponendo domande e raccontando dubbi ed esperienze personali.

L’incontro con gli studenti di Savoca

È stata un’occasione dove le studentesse e gli studenti intervenuti hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri ed i relativi compiti istituzionali e le funzioni quotidianamente assolte al servizio delle comunità.

Nella convinzione che la diffusione della cultura della legalità rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita civile e sociale del territorio, nei prossimi mesi i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina faranno visita ad altri istituti scolastici per incontrare i giovani affinché diventino cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire al miglioramento della società in cui vivono.