Il teatro emozionale di Fabio La Rosa entusiasma Pace del Mela

La "Commedia infernale" del regista messinese ha reso protagonista il pubblico e i 60 allievi di teatro insieme

Il caldo non ha spento l’entusiasmo del pubblico che sabato 28 e domenica 29 giugno ha riempito l’auditorium comunale di Pace del Mela è andata in scena per la “Commedia infernale”, scritta dall’attore e regista messinese Fabio La Rosa.

Pubblico in scena

Un’opera unica nel suo genere, che ha coinvolto gli spettatori letteralmente, visto che per tutta la durata della commedia gli attori hanno interagito costantemente col pubblico, portandolo di fatto a calarsi nella parte.

Commedia infernale

I 60 attori, tutti allievi della scuola di teatro emozionale “La fonte dell’attore” di Fabio La Rosa, hanno dato vita così ad una performance originale e innovativa. Si è trattato di un vero e proprio viaggio ispirato all’inferno dantesco, dove il trionfo di corpi e il susseguirsi di storie hanno rapito i cuori degli spettatori che sono stati a loro volta trascinati in un vortice di emozioni.

L’emozione della scena

Lo spettacolo con le caratteristiche della commedia dell’arte, l’imponenza del coro tipico della tragedia greca, la padronanza del corpo e dei movimenti del teatro danza e l’intreccio di recitazione e musica tipica dei musical, è stato contornato da un cocktail esplosivo che, con un disegno Luci ideato da Mas di Giovanni Privitera e con la direzione del coro affidato ad Alba Sofia, ha dato vita ad uno spettacolo che ha lasciato sui volti degli spettatori emozioni che hanno toccato il cuore.