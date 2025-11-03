L’artista barcellonese Alessio Barchitta vince il premio internazionale “Calapai e Benedetti”

Un'iniziativa, tra arte contemporanea e salute mentale, riservata agli under 35

A-Head Project, iniziativa promossa da Angelo Azzurro Onlus, annuncia i vincitori della terza

edizione del Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”. Un

riconoscimento dedicato agli artisti under 35 che promuovono l’arte contemporanea come strumento di

riflessione e sensibilizzazione sul tema della salute mentale. Il Premio Giovan Battista Calapai, di 1200.00 euro e pubblicazione a cura di A-head Edizioni, è stato assegnato al barcellonese Alessio Barchitta, artista che vive e lavora tra Milano e Barcellona Pozzo di Gotto. E che si è formato all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

“La sua ricerca, fondata su una riflessione costante sui materiali e sulla loro memoria, si muove tra pittura, scultura e installazione, indagando il rapporto tra materia e tempo, tra ironia e tragedia, tra persistente e transitorio. Nelle sue opere la fragilità diventa strumento poetico, capace di restituire nuove forme di senso e di equilibrio tra opposti”, si legge nella motivazione.

La selezione delle opere è stata affidata a una giuria composta da personalità di rilievo del

panorama dell’arte contemporanea: Lorenzo Benedetti, curatore e storico dell’arte; Dora

Stiefelmeier e Mario Pieroni di Ram radioartemobile; Gianfranco Grosso, artista; Francesco Nucci,

presidente della Fondazione Volume!; Davide Sebastian, artista; Simona Spinella, curatrice e

storica dell’arte; Teresa Macrì, critica d’arte e scrittrice; Paolo Grassino, artista; Raffaella De

Chirico, gallerista. Hanno coordinato la giuria la dottoressa Stefania Calapai e la curatrice Roberta

Melasecca.

Il progetto A-Head nasce nel 2017, per volere della famiglia Calapai, per la lotta allo stigma dei disturbi

mentali e dalla collaborazione tra l’Associazione Angelo Azzurro Onlus e artisti e di respiro

internazionale.