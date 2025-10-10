L’assessore Caruso: “Il trasferimento dell’Archivio di Stato è un pugno nello stomaco”

Per il componente della Giunta, il sindaco Basile ha fatto "quanto in suo potere per una soluzione temporanea", ma è "mancata la convocazione di un tavolo di concertazione che avrebbe dovuto coinvolgere il Comune"

“Da assessore alla Cultura, ma anche da studioso e frequentatore dell’archivio di Stato, non posso che esprimere apprensione e “mal di pancia” per quella che è stata prospettata come una soluzione “temporanea” in altra sede per la destinazione dei documenti”. Così l’assessore Enzo Caruso intervenendo sul tema della necessità di trovare una nuova sede per l’Archivio di Stato di Messina.

“Dopo quanto ci è stato sottratto a seguito della rivolta anti Spagnola (1674-79) – ha sottolineato Caruso – e di quanto è stato distrutto nell’ incendio causato dai bombardamenti anglo-americani del ‘43, sapere che l’importantissima documentazione dell’Archivio di Stato debba cercare altrove la sua destinazione, è per Messina un pugno nello stomaco”.

“Il Comune doveva essere coinvolto preventivamente”

“Il sindaco, dal canto suo, prima di qualunque esternazione – ha proseguito l’assessore Caruso – ha attivato quanto in suo potere per mettere a disposizione quella soluzione “temporanea” che viene richiesta. Ciò che è certamente mancata, è stata la convocazione di un tavolo di concertazione ed esplorativo di soluzioni, che avrebbe dovuto coinvolgere il Comune, nel quale cercare soluzioni al problema, prima di arrivare a quella estrema. Se non quella di una sistemazione definitiva (per la quale occorre agibilità, impianti a norma, antincendio, climatizzazione, sicurezza), possibilmente quella del deposito “provvisorio”, presso uno stabile comunale o privato, anche tenendo conto dei considerevoli costi di trasferimento”, ha concluso l’assessore.

