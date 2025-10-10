 L'assessore Caruso: "Il trasferimento dell'Archivio di Stato è un pugno nello stomaco"

L’assessore Caruso: “Il trasferimento dell’Archivio di Stato è un pugno nello stomaco”

Redazione

L’assessore Caruso: “Il trasferimento dell’Archivio di Stato è un pugno nello stomaco”

venerdì 10 Ottobre 2025 - 09:00

Per il componente della Giunta, il sindaco Basile ha fatto "quanto in suo potere per una soluzione temporanea", ma è "mancata la convocazione di un tavolo di concertazione che avrebbe dovuto coinvolgere il Comune"

“Da assessore alla Cultura, ma anche da studioso e frequentatore dell’archivio di Stato, non posso che esprimere apprensione e “mal di pancia” per quella che è stata prospettata come una soluzione “temporanea” in altra sede per la destinazione dei documenti”. Così l’assessore Enzo Caruso intervenendo sul tema della necessità di trovare una nuova sede per l’Archivio di Stato di Messina.

“Dopo quanto ci è stato sottratto a seguito della rivolta anti Spagnola (1674-79) – ha sottolineato Caruso – e di quanto è stato distrutto nell’ incendio causato dai bombardamenti anglo-americani del ‘43, sapere che l’importantissima documentazione dell’Archivio di Stato debba cercare altrove la sua destinazione, è per Messina un pugno nello stomaco”.

“Il Comune doveva essere coinvolto preventivamente”

“Il sindaco, dal canto suo, prima di qualunque esternazione – ha proseguito l’assessore Caruso – ha attivato quanto in suo potere per mettere a disposizione quella soluzione “temporanea” che viene richiesta. Ciò che è certamente mancata, è stata la convocazione di un tavolo di concertazione ed esplorativo di soluzioni, che avrebbe dovuto coinvolgere il Comune, nel quale cercare soluzioni al problema, prima di arrivare a quella estrema. Se non quella di una sistemazione definitiva (per la quale occorre agibilità, impianti a norma, antincendio, climatizzazione, sicurezza), possibilmente quella del deposito “provvisorio”, presso uno stabile comunale o privato, anche tenendo conto dei considerevoli costi di trasferimento”, ha concluso l’assessore.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Nave della Flotilla intercettata, messinese a bordo sta bene
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED