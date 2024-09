Latina-Messina, il giorno della sfida

Fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio "Francioni". La probabile formazione

MESSINA – Torna subito in campo il Messina dopo il deludente pari contro la Casertana di venerdì sera. Stasera al “Domenico Francioni” di Latina il gruppo allenato da mister Modica giocherà la sesta partita del campionato. Di fronte troverà una squadra che nel girone C ha trovato appena qualche giorno fa la prima vittoria sul campo dell’Avellino ma non si è ancora sbloccata in casa. Un tabù a parti invertite con il Messina che in trasferta ancora è a secco di gol e punti.

Questi pochi giorni che seguono la sfida contro la Casertana sono stati intensi, visto il terremoto scatenato nel post partita dall’allenatore Giacomo Modica, il quale aveva annunciato le dimissioni, poi rientrate. La squadra, dopo la partita, pernotterà in loco, allenandosi a Latina nella giornata di domani prima del rientro a Messina. Un modo per non affaticare troppo i calciatori in vista poi della successiva trasferta contro il Picerno.

La sfida di questa sera sarà diretta da Francesco Zago di Conegliano, fischio di inizio alle ore 20:45. Ma prima di iniziare a giocare sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare il dirigente messinese Christian Argurio, tragicamente scomparso nei giorni scorsi e i cui funerali sono stati celebrati a Messina lunedì. Quel giorno era presente, in rappresentanza della società Acr Messina, il direttore generale Pippo Trimarchi. I biancoscudati per l’occasione avranno il lutto al braccio, come contro la Casertana era stato per Schillaci.

I convocati del Messina e la probabile formazione

Tra i convocati mancano all’appello Simonetta e Di Palma. Ed è la seconda trasferta consecutiva che non sono in gruppo. Nel probabile undici di partenza ci sarà Curtosi in porta, linea difensiva composta da Lia e Ortisi sulle fasce, in mezzo Manetta potrebbe essere affiancato dall’ex Marino. A centrocampo, se Frisenna non sarà della partita, potrebbero giocare gli stessi uomini della sfida contro la Casertana. Ovvero Pedicillo, Petrucci e Garofalo e nel vertice basso ballottaggio con Anzelmo. Davanti invece, a meno di esperimenti sulla fascia destra, Re dal primo minuto, con spostamento di Anatriello al centro con Luciani che in questo caso partirebbe dalla panchina. Sembra sicuro del posto Petrungaro come ala sinistra.

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Mame Ass Ndir (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Pierluca Luciani (2002), Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

