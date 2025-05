Latitante romeno catturato a Taormina

Il 38enne, ricercato perché condannato a 11 anni per furto rapina e droga, è stato catturato dai Carabinieri

Taormina – I carabinieri hanno individuato e arrestato un latitante, ricercato dalle autorità giudiziarie della Romania dopo una condanna per furto, rapina e traffico di droga.

I militari della Compagnia di Taormina lo hanno fermato per un controllo. Il 38enne non aveva documenti e quando ha dichiarato le proprie generalità ha destato i loro sospetti. Portato in caserma, è stato fermato perché dal controllo nelle banche dati gli uomini dell’Arma hanno scoperto che sul suo capo pendeva il mandato di cattura europeo per la condanna a 11 anni.

A suo carico risultava pendente anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Catania, perché l’uomo era evaso dai domiciliari nel siracusano.

Adesso è rinchiuso in carcere a Gazzi e sarà estradato e consegnato alle autorità romene.