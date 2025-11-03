 L'Atletica Savoca ben figura agli italiani su pista e di marcia

Simone Milioti

lunedì 03 Novembre 2025 - 11:14

A Viareggio Di Bella e De Simone tra le Cadette in pista, per la marcia a Grottammare Ballisto, Maimone e ancora De Simone

L’Atletica Savoca ha fatto bella figura ai recenti Campionati Italiani Cadetti su pista e a quelli giovanili di marcia su strada, che si sono svolti rispettivamente a Viareggio e a Grottammare. “Siamo veramente soddisfatti di quello che hanno fatto queste ragazze – dichiara il tecnico Antonello Aliberti – Ricordiamo che fino allo scorso mese di aprile si sono allenate sul lungomare di Santa Teresa di Riva. L’Atletica Savoca ha confermato, ancora una volta, di essere una società forte, al di là di tutto e tutti, e di rappresentare un fiore all’occhiello della città di Savoca e dell’intero comprensorio jonico”.

Le “orange” in pista

In Toscana, Carola Di Bella ed Elisa De Simone sono state le due “orange” della Rappresentativa Siciliana nella kermesse riservata ai nati negli anni 2010 e 2011. Di Bella, al primo anno di categoria, ha gareggiato nel salto in alto, piazzandosi al tredicesimo posto con il personale. Nella prossima stagione, potrà ottimizzare questo già lusinghiero risultato, potendo contare su una maggiore esperienza ed allenamenti mirati. Buona pure la prova fornita da De Simone, classificatasi nei 3 km di marcia tra le migliori quindici della Penisola, nonostante un’annata abbastanza tribolata.

Le prove di marcia

Nel comune marchigiano, Ada Ballisto, Marta Maimone ed Elisa De Simone hanno difeso egregiamente i colori della Sicilia nella manifestazione Tricolore del “tacco e punta”. De Simone è ulteriormente migliorata su strada, rispetto a Viareggio. Sugli scudi Maimone, andata anche oltre la sua specifica preparazione per il chilometro del “Trofeo Coni”, che l’ha vista trionfare, dando il massimo nella doppia distanza di Grottammare. Incoraggiante prestazione di Ballisto, che, dopo un lungo stop per motivi personali, è riuscita, in appena due mesi, a vincere il titolo regionale e ad essere convocata per la rassegna nazionale.

