L’Atletica Savoca cala il poker ai regionali di marcia

Si laureano campioni regionali Sutera, Ballisto, De Simone e Bombara. Convocate nella rappresentativa siciliana Maimone, Ballisto e De Simone, quest'ultima ottiene il pass per gli italiani

SAVOCA -L’Atletica Savoca ha recitato un ruolo di primo piano al recente Campionato Siciliani di Marcia su strada individuale e di società, che si è svolto a San Gregorio, in provincia di Catania. Per le eccellenti prestazioni fornite, Elisa De Simone, Marta Maimone e Ada Ballisto sono state convocate nella Rappresentativa Siciliana e parteciperanno agli Italiani, in programma il 12 ottobre a Grottammare, ridente comune marchigiano. De Simone si è assicurata, inoltre, il prezioso “pass” per la rassegna Tricolore Cadetti su Pista, che si svolgerà il 4 e 5 ottobre a Viareggio; difenderà anche in Toscana i colori della Sicilia.

“Questi ragazzi ci regalano sempre grandi soddisfazioni – dichiara il tecnico Antonello Aliberti -. Non hanno mollato un giorno. Dopo l’inverno passato sul lungomare per allenarsi, si sono trasferiti, lo scorso aprile, nell’area provvisoria di Savoca e hanno dato il massimo pure in estate con sedute iniziate alle 7.00 del mattino. Rappresenteranno con orgoglio ed onore la Città di Savoca, il Comprensorio Jonico e l’intera Isola in ambito nazionale”.

Nel dettaglio, l’Atletica Savoca ha vinto in terra etnea quattro titoli individuali con Andrea Sutera nella categoria Junior (nati nel 2006-2007), Ballisto tra le Allieve (2008-2009), De Simone – Cadette (2010-2011) e Francesca Bombara, che si è laureata campionessa Master. Argento “Ragazze” (2012-2013) per Maimone, mentre Tommaso Rigano ha messo al collo il bronzo Cadetti. La squadra della presidente Manuela Trimarchi ha collezionato, inoltre, cinque luccicanti ori di società: Junior, Allieve, Cadette (Elisa De Simone, Martina Leo, Chiara Cavallaro), Ragazzi (Tommaso Gilardi, Christian D’Ignoti e Fabrizio Nicita) e Master femminile. Piazza d’onore per le Ragazze (Marta Maimone, Michela Triolo, Marta Carrolo e Elena Cacciola) e terzo gradino del podio per i Cadetti. Complimenti ed applausi meritati per l’intero gruppo “orange”.