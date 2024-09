L’Atletica Savoca conquista otto titoli siciliani nella marcia

Ori individuali per De Simone, Leo, Rigano, Arici e Sutera più tre titoli di squadra

SAVOCA – Scroscianti applausi per l’Atletica Savoca ai Campionati Siciliani di marcia individuali e di società, che si sono svolti a Catania, dove si è confermata qualitativamente ai vertici regionali del “tacco e punta”. Complessivamente sono stati ben otto i titoli portati a casa dai giovani “orange” e tanti i piazzamenti sul podio e di prestigio nella manifestazione etnea, organizzata dalla San Pietro e Clarenza.

Nel centro della città dell’Elefante, sono state impegnate tutte le categorie, naturalmente su diverse distanze. Luccicanti medaglie d’oro per: Elisa De Simone tra le Cadette, Michela Leo tra le Allieve, Tommaso Rigano tra i Ragazzi, Santi Arici tra i Cadetti e lo Juniores Andrea Sutera. Secondi Tommaso Gilardi (Ragazzi), Ada Ballisto (Allieve) e Valerio Di Bella (Allievi). Hanno conquistato, invece, il bronzo Christian Ferraro (Ragazzi) e Martina Leo tra le Cadette.

Come società, l’Atletica Savoca ha primeggiato con Ragazzi (Ferraro, Gilardi e Rigano), Cadette (Federica Restifo, Noemi Informante, Martina Leo e De Simone) e Allieve (Ballisto e Leo), mettendo, inoltre, al collo l’argento a squadre Ragazze, grazie alle brillanti prove di Elena Cacciola, Michela Triolo e Anita Sturiale.

“Siamo felici ed orgogliosi di questi meravigliosi ragazzi – dichiara la presidente Manuela Trimarchi -. Sono riusciti a non cedere, in questi mesi, di fronte alle difficoltà che stiamo affrontando ed i brillanti risultati e le ottime prestazioni cronometriche rappresentano il meritato premio per la caparbietà e la voglia di andare oltre tutti gli ostacoli. Molti di loro saranno convocati nella rappresentativa siciliana di marcia ai Campionati Italiani, che si terranno a Grottammare, in provincia di Ancona, il prossimo 20 ottobre. Difenderanno i colori della propria terra e vivranno un’altra bellissima esperienza sportiva ed umana”.

