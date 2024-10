L’attacco del Messina alla prova contro la miglior difesa del torneo

Questo pomeriggio la sfida col Monopoli. Fischio d'inizio alle ore 17:30

MESSINA – Torna alla normalità il Messina che dopo turni infrasettimanali, posticipi di lunedì e anticipi al venerdì giocherà questo pomeriggio alle ore 17:30. La sfida, valida come decima giornata del campionato, vedrà i biancoscudati ospitare il Monopoli. I pugliesi sono tra le prime della classe, la miglior formazione in trasferta del girone (12 punti ottenuti su 15 a disposizione) e la miglior difesa del torneo con sole quattro reti subite.

La squadra di mister Alberto Colombo deve fare i conti però con un andirivieni tra campo e infermeria e infatti molti giocatori non saranno a disposizione, vedi i due ex Messina Ferrini e Angileri. La difesa a tre sembra sarà approntata con gli unici tre difensori convocati e alcuni di loro non sono neanche difensori centrali di ruolo ma adattati. Lato Messina mister Giacomo Modica cerca di tenere alta l’attenzione, come importanza della gara fa il paragone con la sfida di Trapani e sottolinea che i peloritani non possono permettersi cali di concentrazione.

Quella di questo pomeriggio al Franco Scoglio sarà anche la prima partita della stagione che si giocherà dopo un’abbondante pioggia autunnale caduta copiosamente a Messina nella giornata di ieri. Vedremo come reggerà il manto erboso. Proprio sulla questione impianto si sono avute delle novità negli ultimi giorni con la convenzione, anticipata da Tempostretto, che è stata deliberata in Giunta ma che ha subito comportato polemiche.

Tornando al calcio giocato il Messina dovrà fare i conti con assenze dovute agli infortuni anche dei suoi elementi di esperienza (Marino in difesa) e l’assenza certa di Anzelmo squalificato. Mentre sembra vadano verso la riconferma Krapikas tra i pali e Morleo sulla fascia sinistra, in attacco mancheranno anche Martino Cominetti e Pierluca Luciani che potevano essere delle frecce in più in avanti contro la miglior difesa del torneo.

I convocati e la probabile formazione

La probabile formazione del Messina schierata con il 4-3-3: Krapikas; Lia, Manetta, Rizzo, Morleo; Frisenna, Petrucci, Garofalo; Pedicillo, Anatriello, Petrungaro.

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Titas Krapikas (1999), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Marco Manetta (1991), Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Mame Ass Ndir (2001), Umberto Morleo (2005), Francesco Rizzo (1998), Pasqualino Ortisi (2002), Bryan Mameli (2007).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Vincenzo Garofalo (1999), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004).

Attaccanti: Gennaro Anatriello (2004), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Alessio Re (2003), Gabriel Antonio Adragna (2006).

Immagine in evidenza di Francesco Saya,

dalla pagina Facebook dell’Acr Messina

Articoli correlati