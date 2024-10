Stadio Franco Scoglio, pronta la convenzione fra Acr Messina e Comune

L'accordo economico c'è. Novità per gli allenamenti e l'uso degli spazi. Possibile l'ufficialità giovedì

MESSINA – L’accordo preliminare c’è. In dirittura d’arrivo lo schema di convenzione fra Comune e Acr Messina per la concessione dello stadio “Franco Scoglio” e della foresteria. Domani, o la prossima settimana, dovrebbe essere approvata dalla Giunta Basile. Un passo in avanti in linea con la richiesta dell’allenatore Giacomo Modica di poter allenare la squadra al San Filippo. Non a caso, provocatoriamente, il mister ha persino fatto di recente un allenamento nel parcheggio dello stadio. In base alla convenzione, il Messina potrà svolgere un allenamento durante la settimana. La ditta che si occupa della manutenzione avrà 48 ore per dedicarsi alla cura del terreno e poi la squadra potrà fare la rifinitura sempre al “Franco Scoglio”.

Uso degli spazi per la vendita, cucina, foresteria e accordo economico: le novità della convenzione

Sempre grazie all’intesa fra Comune e Messina si blocca l’uso degli spazi per la vendita commerciale, con possibili e significativi introiiti, per l’uso della cucina e della foresteria. Quest’ultima in futuro potrebbe essere valorizzata con una ristrutturazione di alcune parti. C’è un’ala infatti da recuperare. E potrebbe diventare un importante fonte di reddito anche ospitando le squadre di calcio o di altri sport in trasferta a Messina. Ma intanto si utilizzeranno i locali già ripresi.

Il via libera alla convenzione significa anche che c’è un accordo sui rapporti fra debito e credito. Dopo le critiche del consigliere comunale Dario Carbone, di Fratelli d’Italia, sulla situazione debitoria del Messina, c’è dunque un piano condiviso da amministrazione e società, con riconoscimento anche di alcune spese sostenute dal presidente Sciotto. Ma per i dettagli si dovrà attendere la pubblicazione su albo pretorio.