“Parità di trattamento per i dipendenti in Caronte&Tourist”

Rivendicazione sindacale e procedure di raffreddamento: interviene Rsu C&T Spa

MESSINA – “È stata aperta la seconda fase delle procedure di raffreddamento in Caronte & Tourist Spa Area Stretto”. La comunicazione è della Rsu C&T Spa, deputata anche a rappresentare i lavoratori che operano all’interno dell’Area Stretto. Si legge in una nota: “Purtroppo, ci preme constatare che, nonostante le premesse che si erano create in occasione della firma dell’ultimo accordo di febbraio., che prevedeva un integrativo per il personale di bordo, al fine di diminuire la sperequazione esistente tra i

dipendenti cosiddetti anziani inquadrati con vecchi contratti aziendali, e quelli di più recente assunzione, nonché la trasformazione contrattuale per il personale operativo di terra, che è passato dal Ccnl Multiservizi al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato per l’industria armatoriale, continuano a persistere situazioni di differenze sostanziali tra i dipendenti, soprattutto per il personale di terra”.

E ancora: “Registriamo con rammarico, delle differenze sostanziali sia nel pagamento delle competenze, sia nella gestione organizzativa del personale operativo di terra all’interno dell’impianto. Quest’ultimo si

ritrova a fare dei turni gravosi con sforamento sistematico dell’orario ordinario di lavoro, in assenza inoltre di retribuzione per la parte eccedente. Tutto questo li pone in una condizione di diversità rispetto al personale che ha avuto sempre riconosciuta l’applicazione del contratto di settore”.

In un contesto in cui l’azienda è impegnata nell’organizzazione di eventi sociali, e, meeting natalizi, l’organizzazione sindacale invoca “una vera unità”. E lamenta che non si diano “risposte concrete alla Rsu. Con la seconda fase delle procedure di raffreddamento auspichiamo delle risposte anche da parte delle istituzioni che hanno visto un impegno aziendale, attualmente disatteso, a diminuire le distanze di trattamento tra i dipendenti in forza all’interno dell’Area Stretto. Il tutto al fine di scongiurare conseguenze che possano portare a ulteriori conflitti sia nel sistema trasporto marittimo della nostra regione, che all’interno della stessa holding”.