L’attacco sui social alla fisica Greison, la solidarietà della rettrice Spatari

Gli nsulti sessisti per un abito scollato alla madrina della cerimonia Unime a Taormina

Un caso nazionale. Gli insulti sessisti sui social, per un abito giudicato scollato, alla fisica Gabriella Greison, madrina della cerimonia Unime a Taormina, hanno catturato l’attenzione mediatica. E ora interviene la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari.

Ecco la sua nota: “Ritengo di interpretare la volontà di chi è intervenuto alla cerimonia di Taormina nel ringraziare la dottoressa Gabriella Greison per lo splendido intervento che ci ha regalato. Le sue parole hanno offerto a tutti noi una visione profonda e originale di ciò che è il nostro tempo, del percorso di maturazione che ragazze e ragazzi sono chiamati ad affrontare e dello spirito creativo con il quale va pensato il futuro. Ha, inoltre, voluto omaggiare la nostra terra, con riferimenti emozionanti alla sua storia, alla sua cultura, alla sua tradizione. Non possiamo che esprimerle solidarietà per i commenti sessisti ricevuti da chi, evidentemente, non ha strumenti per comprendere lo spessore della persona e l’importanza dei messaggi che veicola. Da chi, ancorato a una cultura desueta e antistorica, ne continua a utilizzare le modalità e i codici espressivi”.

Foto dalla pagina Fb di Gabriella Greison.

