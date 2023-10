"L'attesa di una cartella clinica e un pagamento in più per ritirarla" - Tempostretto

Una lettrice: "C'è stato un ritardo di sei mesi al Policlinico di Messina e non è giiusto far pagare in questi casi il paziente"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Nel settembre 2022 vengo ricoverata e operata per un tumore al nervo vago con degenza di 20 giorni circa. Successivamente si riscontra una lesione alla corda vocale che mi porterà a una disabilità in maniera permanente. Nel dicembre 2022, mi reco agli sportelli del Policlinico per richiedere la cartella clinica, essendoci stati due diversi ricoveri e verso la cifra di 30 euro, 15 a cartella clinica”.

Continua la lettrice: “Aspettando la tempistica della preparazione della cartella, dal dicembre 2022 ad oggi mi sono recata agli stessi sportelli almeno tre volte con la solita risposta che ancora non era pronta. Gli operatori più volte mi hanno ribadito che, quando sarebbe stata pronta, mi sarebbe arrivata un’email informativa. Il 2 ottobre mi reco per l’ennesima volta agli sportelli. Ottengo finalmente la cartella clinica e, essendo trascorsi sei mesi dall’avvenuta richiesta, mi sono stati chiesti altri 10 euro per poterli ritirare. Io mi ribello al riguardo ma mi viene risposto che i tempi sono questi”.

Conclude la paziente: “Io la trovo una cosa inaudita poiché l’attesa non è stata una mia mancanza ma il dilungarsi è stato dovuto ai loro tempi d’attesa. Non è giusto”.