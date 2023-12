L'attesa per i Pooh a Messina e i ricordi dei fan: "La loro musica sempre nel cuore" - Tempostretto

Gli appassionati della storica band scrivono a Tempostretto mentre scatta il conto alla rovescia in vista del concerto a piazza Duomo

MESSINA -I Pooh a Piazza Duomo. Cresce l’attesa per l’arrivo di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli a Messina il prossimo 28 dicembre. Per l’occasione, chiediamo a lettrici e lettori di raccontare, scrivendo a info@tempostretto.it, la loro esperienza in un precedente concerto della band più popolare italiana. O di descrivere le loro emozioni e la loro passione per un gruppo che vanta quasi sessant’anni di carriera musicale.

Pubblichiamo i primi scritti e ringraziamo lettrici e lettori. Continuate a scriverci.

La loro musica sempre “nel cuore e nell’anima”. C’è chi verrà da Termini Imerese e sogna d’incontrarli. C’è chi ricorda Stefano D’Orazio e la sua indimenticabile batteria. C’è chi s’identificava con la piccola Katy e, da adulta, ha colto gli elementi simbolici della canzone. E chi ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo davanti ai Pooh, e a più di quattromila persone, al teatro antico di Taomina.

“Che grande regalo sarebbe incontrarli”

“Il mio non è il racconto di uno dei concerti dei Pooh, bensì di cinquant’anni di loro concerti visti poiché la loro musica ha arricchito la mia vita e continua a farlo tutt’oggi. Amo la loro musica, la loro professionalità, i loro concerti spettacolari ma principalmente loro come persone. Un mio pensiero speciale va a Roby Facchinetti, grande artista ma soprattutto una persona eccezionale, sensibile, disponibile, umana e altruista. Il 28 verrò a Messina, da Termini Imerese. Sarebbe un grande regalo per me se potessi incontrarli tutti insieme perché, dato il mio stato di salute, non so se successivamente potrò ancora seguirli nei loro tour. Un carissimo saluto a voi e spero lo possiate porgere, da parte mia, ai Pooh. Con tanto rispetto” (Rosario).

“La batteria di D’Orazio e la loro musica sempre presente nella mia vita”

“A Stefano D’Orazio. Avevo solo 10 anni (oggi ne ho 55) la prima volta che ho visto la tua astronave luminescente e fortunata: la tua amata batteria. Sono cresciuto con la vostra musica, dove tu, con i tuoi tamburi, battevi il tempo della vostra meravigliosa avventura musicale. Grazie per avermi fatto sognare e grazie per avermi accompagnato nel cammino della mia vita. Grazie Pooh. P.s. Loro riassumono il meglio del nostro essere italiani: talento, caparbietà, amicizia e la voglia ancora oggi di mettersi in discussione senza dare nulla per scontato” (Fabio).

“Quella proposta di matrimonio davanti ai Pooh a Taormina”

“Ho 27 anni e vengo da Valdina, un piccolo paesino in provincia di Messina. Ho iniziato ad ascoltare i Pooh dall’età di 4 anni quasi per caso, grazie a mio padre e proprio con l’album “Amici per sempre”. Da lì è iniziata una vera e propria passione. Ho iniziato ad immergermi nel mondo della musica dei Pooh, andando a scoprire altre canzoni, a conoscere la loro storia, i testi, le melodie, comprando dvd e cd. Mi sono proprio appassionato ma ahimè, fino al 2016, anno della loro ultima reunion per il cinquantennale della band, non ho mai assistito a un loro concerto dal vivo, portandomi così un grande rimpianto per tutta la vita.

Poi una sera di febbraio, durante il festival di Sanremo, proprio i Pooh, insieme di nuovo dopo 7 anni, annunciano un grande evento a San Siro. Senza pensarci troppo, ho acquistato due biglietti per me e per la mia ragazza. Arriva il 6 luglio e l’emozione è davvero tanta, che non si può descrivere. Il sogno di una vita che si realizza. Una serata indimenticabile! Ma le sorprese non finiscono qui. Da lì poi viene annunciato un lungo tour che li porta in tutta Italia che inizia proprio da Taormina. Ed eccomi qui, ancora una volta, insieme alla mia ragazza, alla quale ho chiesto anche di sposarmi davanti a 4.500 persone e davanti ai Pooh. Davanti anche alla mia famiglia e in particolare a mio padre, l’artefice di questa mia grande passione.

Non c’è due senza tre si dice. E infatti è così. Perché Messina ci regala per Natale uno spettacolo unico e irripetibile: un nuovo concerto dei Pooh. Sarà una bellissima serata, piena di emozioni e passione che solo le loro canzoni sanno regalare. E io non posso che ringraziarli per essere stati, e lo saranno per sempre, la colonna sonora della mia vita. Viva la musica! Viva i Pooh! Un saluto anche agli amici di Tempostretto” (Orazio).

“Da bambina credevo di essere la piccola Katy, simbolo di coraggio e libertà”

“Da bambina ero, ingenuamente, convinta che “Piccola Katy” fosse dedicata a me… Mi sembra di sentire ancora risuonare quell'”Oh oh”, con le voci dei compagnetti di scuola. Con gli anni ho capito che, al di là delle reali intenzioni degli autori, questo brano, dietro la sua melodia orecchiabile e l’apparente semplicità, può essere considerato metafora di diversi significati, quanto mai attuali. E allora, nel mio immaginario, Katy diventa protagonista di una scelta coraggiosa, consapevole, reagisce all’incertezza con la decisione. Rifiuta il passato, riflette, trova dentro di sé le radici del proprio futuro. A dispetto della sua giovane età, incarna un po’ l’emblema di una crescita interiore, di un’emancipazione che si apre alla speranza di un nuovo corso.

Ne deriva un messaggio talmente forte che Katy torna, così, a rispecchiare non solo me, ma anche le donne di ieri e di oggi. Forse è questo il destino di una canzone: adattarsi alla vita di chi la ascolta, accompagnarne i momenti alterni, interpretarne i silenzi. E non importa quando sia nata, perché la musica, come quella dei Pooh, ci appartiene ed esiste, senza tempo. Complimenti a questo gruppo straordinario, grazie per le tante emozioni che continua a regalarci!” (Caterina).

