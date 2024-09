L’attore messinese Giuseppe De Domenico presenta “Vermiglio”

Alla multisala Iris, domenica 22 settembre, appuntamento con il film Gran premio della giuria a Venezia

MESSINA – Domenica 22 settembre, il messinese Giuseppe De Domenico sarà presente al multisala Iris

per dialogare con gli spettatori e per presentare “Vermiglio”. Il film che lo vede protagonista e che ha vinto il Gran premio della giuria all’ultimo festival di Venezia. Appuntamento alle 18 e alle 21.

Spiega Umberto Parlagreco: “L’Iris è tra le sale selezionate per l’uscita del film, grazie soprattutto al fatto che Giuseppe De Domenico è cinematograficamente cresciuto al multisala di Ganzirri. Dopo essere stato spettatore di tanti film, sarà emozionante vedere coronato il suo sogno sullo stesso schermo che lo ha emozionato fin da quando era bambino”.

“Vermiglio” è il secondo film della regista Maura Delpero; ambientato nell’ultimo anno della seconda guerra mondiale, racconta di come l’arrivo di un soldato siciliano sconvolge la vita di questo paese ai piedi del Terminillo.

Durante la conferenza stampa di presentazione del film, Giuseppe De Domenico ha messo in evidenza: “Per la postura del personaggio mi sono ispirato a un archivio fotografico del mio bisnonno che era un paracadutista della seconda guerra mondiale. Per l’eleganza anni ’40, invece, ho rivisto il film Casablanca. E infine ho tenuto conto di un grande rispetto e fiducia nella visione di Maura”.

Il film è in programmazione al cinema Iris alle 18.00 e alle 21.00.