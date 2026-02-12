Laudamo Jazz, Gilda Buttà interpreta The Köln Concert

Appuntamento giovedì 12 febbraio alle 21, alla Sala Laudamo

MESSINA – La pianista siciliana Gilda Buttà, tra le voci più raffinate del panorama musicale, interpreta The Köln Concert, capolavoro di Keith Jarrett, registrato nel 1975 e divenuto uno degli album jazz più celebri e amati al mondo. Appuntamento giovedì 12 febbraio alle 21, alla Sala Laudamo.

Frutto di un’improvvisazione capace di unire tecnica impeccabile ed emozione pura, questo concerto rappresenta una pietra miliare della storia della musica, in grado di superare i confini del jazz e di dialogare con il linguaggio classico.

Con sensibilità e coraggio, Gilda Buttà propone una rilettura intensa e personale, trasformando questa icona musicale in un’esperienza nuova: un viaggio che conserva l’essenza dell’originale, rendendola accessibile anche a chi proviene dal repertorio classico, e svelandone tutta la profondità e la magia.

Pianista siciliana di fama internazionale, Gilda Buttà ha costruito il proprio percorso attraversando con naturalezza linguaggi diversi, dalla tradizione classica alla musica contemporanea, fino alla sperimentazione. Formata al Conservatorio di Milano, è oggi riconosciuta come una delle interpreti più versatili e raffinate del panorama musicale, con un repertorio che riflette una costante ricerca di autenticità e profondità interpretativa.