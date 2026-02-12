 Laudamo Jazz, Gilda Buttà interpreta The Köln Concert

Laudamo Jazz, Gilda Buttà interpreta The Köln Concert

Redazione

Laudamo Jazz, Gilda Buttà interpreta The Köln Concert

giovedì 12 Febbraio 2026 - 10:15

Appuntamento giovedì 12 febbraio alle 21, alla Sala Laudamo

MESSINA – La pianista siciliana Gilda Buttà, tra le voci più raffinate del panorama musicale, interpreta The Köln Concert, capolavoro di Keith Jarrett, registrato nel 1975 e divenuto uno degli album jazz più celebri e amati al mondo. Appuntamento giovedì 12 febbraio alle 21, alla Sala Laudamo.

Frutto di un’improvvisazione capace di unire tecnica impeccabile ed emozione pura, questo concerto rappresenta una pietra miliare della storia della musica, in grado di superare i confini del jazz e di dialogare con il linguaggio classico.

Con sensibilità e coraggio, Gilda Buttà propone una rilettura intensa e personale, trasformando questa icona musicale in un’esperienza nuova: un viaggio che conserva l’essenza dell’originale, rendendola accessibile anche a chi proviene dal repertorio classico, e svelandone tutta la profondità e la magia.

Pianista siciliana di fama internazionale, Gilda Buttà ha costruito il proprio percorso attraversando con naturalezza linguaggi diversi, dalla tradizione classica alla musica contemporanea, fino alla sperimentazione. Formata al Conservatorio di Milano, è oggi riconosciuta come una delle interpreti più versatili e raffinate del panorama musicale, con un repertorio che riflette una costante ricerca di autenticità e profondità interpretativa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Legumi contro il carovita: la proteina nobile che salva la spesa
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED