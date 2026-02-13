Vento in diminuzione, riaperta l’autostrada tra Messina e Giarre

Grossi disagi alla circolazione, camion ribaltato a Santa Margherita

AGGIORNAMENTO ORE 9.33:

Dalle ore 9.33 è stata ripristinata la viabilità autostradale fra Messina e Giarre. Il vento è in diminuzione e dalle è sotto la cosiddetta soglia d’attenzione, ovvero non crea particolari disagi.

Le forti raffiche di vento che da ore sferzano la provincia di Messina hanno imposto la chiusura totale del tratto autostradale della A18 compreso tra Messina e Giarre. La decisione, presa dal Consorzio Autostrade Siciliane in coordinamento con la Polizia Stradale, si è resa necessaria per garantire l’incolumità degli automobilisti, dopo che diverse segnalazioni hanno evidenziato la pericolosità del transito, in particolare per i mezzi telonati e furgonati.

Disagi e percorsi alternativi

Il blocco riguarda entrambe le direzioni di marcia. Attualmente, per chi viaggia verso Catania, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Messina Tremestieri, mentre per chi procede in direzione Messina il traffico viene deviato allo svincolo di Giarre.

La chiusura sta provocando rallentamenti sulla Strada Statale 114, che rappresenta l’unica alternativa possibile ma che non è in grado di assorbire l’ingente volume di traffico deviato dall’autostrada, considerati anche i danni del recente ciclone Harry.

Monitoraggio e sicurezza

Squadre del Cas e pattuglie della Polstrada sono impegnate nel monitoraggio dei viadotti, dove il vento ha raggiunto picchi di intensità critica, rendendo instabile la traiettoria dei veicoli.

Le autorità raccomandano di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti sulla riapertura, che avverrà soltanto quando le condizioni meteo permetteranno il ripristino dei minimi standard di sicurezza.

Camion ribaltato a Santa Margherita e scuole chiuse a Furci e Santa Teresa

A Santa Margherita un camion si è ribaltato ed è rimasto adagiato sul marciapiede. A Furci e Santa Teresa di Riva i sindaci hanno comunicato la chiusura delle scuole solo stamattina su Facebook.

Articoli correlati