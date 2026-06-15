L’Aurora Fly Dance conquista dodici podi ai campionati nazionali di danza aerea

Per la società messinese la trasferta in quel di Cervia è stato un trionfo, erano in tutto quindici le atlete guidate dall'insegnante Aurora Zagami

MESSINA – Ci sono vittorie che si misurano con le medaglie e altre con la crescita dell’anima. Ai Campionati Nazionali Csen di danza aerea a Cervia, svoltisi dal 4 al 9 giugno, l’Associazione Aurora Fly Dance di Messina ha brillato in un contesto immenso e altamente competitivo con oltre 1.500 atleti. Guidate dall’insegnante Aurora Zagami, le 15 atlete messinesi hanno conquistato ben 12 medaglie. Dietro questi numeri c’è però una storia più grande, fatta di ore passate a testa in giù, sacrifici e grande passione. Le protagoniste del sogno hanno conquistato la qualifica per la competizione internazionale che si svolgerà a dicembre.

I risultati delle messinesi

Il lavoro in palestra ha consacrato le nuove campionesse nazionali e i podi messinesi come riportato di seguito:

⁠Sara Castrovinci, la veterana del gruppo ha incantato tutti nel cerchio aereo U18 conquistando l’oro con una splendida coreografia dell’insegnate Cecilia Caristi con un punteggio di 72,50 si piazza al 5° posto nella classifica generale dell’intere competizione di danza aerea, per poi conquistare un’altra medaglia nel double insieme alla compagna Sara Calluso; ⁠Alice Romano (U13), la dinamite, ha conquistato il gradino più alto del podio, gareggiato su tutti gli attrezzi (cerchio, amaca e tessuto) e, trionfando poi anche nel double con Mia Minutoli (che da sola ha strappato un ottimo 3° posto); ⁠Lara Di Stefano Gugliotta, la più piccola della spedizione (U7 tessuto), ha superato tutte le avversarie conquistando il titolo nazionale; ⁠Rossella Magazzù, splendido oro nella categoria U10 e una medaglia di bronzo nel double con la compagna Martina Corrao; ⁠Chiara Abate terza posizione nazionale nella categoria amaca U13; ⁠Laura Freni, un meritatissimo 3° posto nella categoria U15.

Il valore della squadra si è visto anche nelle bellissime e intense performance di Sofia Cannata, Costanza De Rosa, Chiara Grungo, Matilde Marzo, Monica Liardo e Maira Di Stefano Gugliotta. Pur avendo sfiorato il podio, hanno dimostrato un livello tecnico altissimo e una tenuta mentale da vere atlete. Le luci di Cervia si sono spente, ma i tessuti e i cerchi nella sala dell’Aurora Fly Dance hanno già ripreso a muoversi. Si torna al lavoro, pronte a superare nuovi limiti, sempre con il sorriso e con la gioia nel cuore.