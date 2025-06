“L’autostrada A20 e la Via Crucis da Messina a Milazzo”

Una cittadina ci scrive e lancia un appello al Cas affinché ci sia una svolta in tempi brevi

MESSINA – Sulla situazione delle autostrade ci scrive una cittadina, con un appello al Cas. La lettrice si rivolge al direttore generale del Consorzio autostrade siciliane e si sofferma, per esperienza personale, sulla A20, al centro di un caso politico lo scorso gennaio a Palazzo Zanca.

Gentile direttore generale del Cas Franco Fazio,

abito a Messina ma, nel periodo estivo, per raggiungere la mia casa di campagna, percorro frequentemente il tratto autostradale che collega Messina a Milazzo e, a stento, riesco a trattenere la rabbia e lo sgomento per le condizioni in cui versa l’autostrada A20.

Già nel trascorso 2024 erano state create deviazioni che imponevano l’abbandono della doppia corsia e la continuazione del cammino in un’unica corsia. Mi sono detta nel 2024: dovranno eseguire opere di manutenzione non differibili per cui l’inconveniente durerà poco.

E tale pensiero nasceva dal convincimento che la logica e la buona gestione della rete autostradale impongono che il disagio per gli utenti sia strettamente limitato al tempo necessario alle esecuzione delle opere.

Con grande sorpresa, a distanza di un anno, tutto è come prima, sempre deviazioni e spostamenti in corsia unica e nessun lavoro in corso. Mi chiedo e le chiedo, perché creare il cambio di carreggiata se non è imminente la riparazione?

Forse il concetto di imminenza non è uguale in tutta Italia, in Sicilia la prontezza amministrativa si stratifica negli anni, probabilmente a causa del caldo che rende spossati e abulici.

In Liguria il ponte Morandi (con una legge speciale per accelerare le procedure, n.d.r.) è stato realizzato in poco più di 1 anno e, noi messinesi abbiamo aspettato un decennio per avere il completamento degli svincoli di Messina, ho fatto la brutta esperienza di trovarmi ferma in galleria tra due autocarri due estati fa. Non è stata una gioia.

Un’ultima osservazione per completare il mio sfogo: se dovesse decollare il progetto ponte, come faranno gli autotrasportatori con il carico del materiale di risulta degli scavi a transitare sulla A20?

Cordialità.

Maria Celeste Crisicelli

