Lavori a Torre Faro, si intravede la nuova pavimentazione VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 28 Gennaio 2026 - 08:30

Messina. Ecco il viale Cariddi smantellato dalle ruspe

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori per la riqualificazione di Torre Faro. Si comincia ad intravedere la nuova pavimentazione in via Palazzo.

La nuova pavimentazione in via Palazzo

Dopo una partenza a rilento le nuove mattonelle sono state posate quasi fino all’incrocio con viale Cariddi (ex via Nuova), dove a metà gennaio è stato avviato il nuovo cantiere. La strada, infatti, è chiusa al traffico dal 12 gennaio e lo rimarrà fino ad aprile. Si potrà transitare solo a piedi per raggiungere le attività commerciali o le proprie abitazioni.

lavori pavimentazione torre faro

Ecco il viale Cariddi smantellato dalle ruspe

Nel tratto di viale Cariddi che va dal lungomare al supermercato le ruspe sono in azione per smantellare tutta la pavimentazione dissestata e sostituirla con la nuova. Ultimato questo tratto i lavori proseguiranno nella piazza antistante la chiesa.

nuova pavimentazione torre faro
nuova pavimentazione torre faro
nuova pavimentazione torre faro

