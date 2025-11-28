 Lavori sull'A 20, costi raddoppiati. Pignoramento da 12 milioni al Cas, che fa esposto in Procura

Redazione

venerdì 28 Novembre 2025 - 13:03

I lavori di pavimentazione erano stati aggiudicati per un importo di 12,7 milioni ma il collegio consultivo tecnico ha riconosciuto alla ditta altri 12,3 milioni, praticamente raddoppiando l'importo iniziale

Pignoramento da 12 milioni 295mila euro al Consorzio Autostrade Siciliane. Lo ha fatto una ditta che ha realizzato lavori di pavimentazione sull’Autostrada A 20 Messina – Palermo, appalto aggiudicato nel 2020 per un importo di 12 milioni 726mila euro e lavori conclusi nel novembre 2023.

I costi sono lievitati fino a raggiungere l’importo di 25 milioni e 62mila euro, anche a causa di una recente pronuncia del collegio consultivo tecnico, che ha riconosciuto alla ditta ulteriori 12 milioni 335mila euro.

II presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, che ha già chiesto una relazione al direttore generale per accertare eventuali responsabilità interne ed esterne su questo appalto i cui costi sono praticamente raddoppiati, presenterà la prossima settimana un esposto dettagliato alla Procura competente per territorio.

