Lavori A20. Rometta, Villafranca e Saponara fanno fronte comune

Si riuniranno sabato in una seduta congiunta per discutere delle criticità presenti in autostrada

ROMETTA – Troppi disagi sull’A20 e, in particolare, sulle tratte Rometta – Messina e Rometta – Milazzo. Questo il tema al centro dell’incontro fissato per sabato 27 maggio alle 18 presso l’aula “Della Memoria” del palazzo municipale di Rometta Marea.

Si tratterà di una seduta congiunta, che coinvolgerà i comuni di Villafranca Tirrena, Rometta e Saponara. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Rometta Nicola Merlino, il sindaco di Saponara Giuseppe Merlino, il sindaco di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro, il presidente del consiglio comunale di Rometta Francesco Rizzo, il presidente del consiglio comunale di Saponara Maria Spidalieri e il presidente del consiglio comunale di Villafranca Tirrena Riccardo Ramuglia.

Il sindaco di Rometta, che introdurrà i lavori, ha anticipato: «Discuteremo dei gravi disagi vissuti dal nostro territorio a causa della situazione sull’A20. Disagi che si ripercuoto anche sulla nostra economia locale, scoraggiando i visitatori a raggiungere i nostri territori».

Obiettivo dell’incontro sarà quello di predisporre una linea d’azione comune, affinché si sollecitino le istituzioni ad intervenire sulla questione.