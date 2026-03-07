 Lavori all'arco di Cristo Re, proroga sino al 21 marzo dei provvedimenti viari

Lavori all’arco di Cristo Re, proroga sino al 21 marzo dei provvedimenti viari

Redazione

Lavori all’arco di Cristo Re, proroga sino al 21 marzo dei provvedimenti viari

sabato 07 Marzo 2026 - 07:50

Per consentire il recupero e il restauro conservativo della struttura, a Messina, continua l'interdizione alla sosta e al transito

MESSINA – Continuano i lavori all’arco di Cristo Re. E arriva la proroga a sabato 21 marzo dell’interdizione alla sosta e al transito veicolare e pedonale in viale Principe Umberto nel tratto sottostante la struttura dell’Arco di Cristo Re e per un tratto di 70 metri ad est di via Grattoni.

Fa sapere il Comune di Messina: “Nell’ambito della riqualificazione urbana comprensiva del recupero e restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria, in via delle Mura e Cristo Re, è stata stabilita la proroga sino a sabato 21 marzo dei provvedimenti viari adottati per consentire l’esecuzione dei lavori”. Da qui il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta e il divieto di transito veicolare e pedonale nella parte di sede stradale di viale Principe Umberto sottostante la struttura dell’arco, e per un tratto di 70 metri ad est di via Grattoni, mediante la collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale”.

Si prevede la “segnaletica stradale verticale in viale Principe Umberto (direzione di marcia nord-sud) a intersezione con viale Boccetta con l’indicazione di “divieto di transito a 350 metri – Arco di Cristo Re”, al fine di deviare il transito veicolare, diretto a sud, sul viale Boccetta o sullo svincolo autostradale “Boccetta” per l’immissione nella tangenziale autostradale”.

Il tutto “consentendo l’accesso in viale Principe Umberto, esclusivamente, ai veicoli diretti nel tratto dello stesso viale Principe Umberto compreso tra viale Boccetta e via Grattoni”. Si stabilisce “idonea segnaletica stradale verticale in viale Principe Umberto (direzione di marcia sud-nord) a intersezione con via Dina e Clarenza, con l’indicazione di “divieto di transito a 800 metri – Arco di Cristo Re”, al fine di deviare il transito veicolare, diretto a nord, su via Dina e Clarenza, consentendo l’accesso in viale Principe Umberto, esclusivamente, ai veicoli diretti nel tratto dello stesso viale Principe Umberto. Tratto compreso tra via Dina e Clarenza e la struttura dell’arco”.

“In vigore inoltre la direzione obbligatoria a destra in via Michele Amari, all’uscita dalla strada che porta alla struttura dell’Istituto Cristo Re dei Padri Rogazionisti (pressi campi di calcio) ed in via A. Catalano/via Macello Vecchio alle rispettive intersezioni con viale Principe Umberto; e la direzione obbligatoria a sinistra in via Livenza, via Trebbia e via Varaita alle rispettive intersezioni con viale Principe Umberto”, conclude il Comune di Messina.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Tapis roulant tra stazione e aeroporto di Catania, la Regione dà il via libera
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED