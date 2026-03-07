Lavori all’arco di Cristo Re, proroga sino al 21 marzo dei provvedimenti viari

Per consentire il recupero e il restauro conservativo della struttura, a Messina, continua l'interdizione alla sosta e al transito

MESSINA – Continuano i lavori all’arco di Cristo Re. E arriva la proroga a sabato 21 marzo dell’interdizione alla sosta e al transito veicolare e pedonale in viale Principe Umberto nel tratto sottostante la struttura dell’Arco di Cristo Re e per un tratto di 70 metri ad est di via Grattoni.

Fa sapere il Comune di Messina: “Nell’ambito della riqualificazione urbana comprensiva del recupero e restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria, in via delle Mura e Cristo Re, è stata stabilita la proroga sino a sabato 21 marzo dei provvedimenti viari adottati per consentire l’esecuzione dei lavori”. Da qui il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta e il divieto di transito veicolare e pedonale nella parte di sede stradale di viale Principe Umberto sottostante la struttura dell’arco, e per un tratto di 70 metri ad est di via Grattoni, mediante la collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale”.

Si prevede la “segnaletica stradale verticale in viale Principe Umberto (direzione di marcia nord-sud) a intersezione con viale Boccetta con l’indicazione di “divieto di transito a 350 metri – Arco di Cristo Re”, al fine di deviare il transito veicolare, diretto a sud, sul viale Boccetta o sullo svincolo autostradale “Boccetta” per l’immissione nella tangenziale autostradale”.

Il tutto “consentendo l’accesso in viale Principe Umberto, esclusivamente, ai veicoli diretti nel tratto dello stesso viale Principe Umberto compreso tra viale Boccetta e via Grattoni”. Si stabilisce “idonea segnaletica stradale verticale in viale Principe Umberto (direzione di marcia sud-nord) a intersezione con via Dina e Clarenza, con l’indicazione di “divieto di transito a 800 metri – Arco di Cristo Re”, al fine di deviare il transito veicolare, diretto a nord, su via Dina e Clarenza, consentendo l’accesso in viale Principe Umberto, esclusivamente, ai veicoli diretti nel tratto dello stesso viale Principe Umberto. Tratto compreso tra via Dina e Clarenza e la struttura dell’arco”.

“In vigore inoltre la direzione obbligatoria a destra in via Michele Amari, all’uscita dalla strada che porta alla struttura dell’Istituto Cristo Re dei Padri Rogazionisti (pressi campi di calcio) ed in via A. Catalano/via Macello Vecchio alle rispettive intersezioni con viale Principe Umberto; e la direzione obbligatoria a sinistra in via Livenza, via Trebbia e via Varaita alle rispettive intersezioni con viale Principe Umberto”, conclude il Comune di Messina.

