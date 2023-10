Lavori di bitumazione sulla Sp 50 Dism tra Molochio, Trepitò e Piano Abbruschiato - Tempostretto

L'intervento prevede un investimento complessivo di circa 70 mila euro ed è supervisionato dal Settore Viabilità di Palazzo Alvaro

MOLOCHIO – Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento sulla Sp 50 Dism. tra Molochio, Trepitò e Piano Abbruschiato. L’intervento, disposto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria su indirizzo del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, anche nella sua qualità di delegato alla viabilità, rientra nell’ambito di un progetto complessivo che prevede un investimento totale di circa 1 milione di euro destinato proprio alla manutenzione straordinaria del reticolo viario della Città Metropolitana.

L’intervento in questione, già in corso, prevede la pulizia, la ricarica, la risagomatura e la stesa del nuovo bitume dei tratti interessati tra la frazione montana di Trepitò fino a Piano Abbruschiato (innesto Sp 36) per una spesa complessiva di 70 mila euro. I lavori sono disposti e coordinati dal settore viabilità della Città Metropolitana guidato dal Dirigente Lorenzo Benestare, sotto la direzione lavori del Geometra Arcangelo Zangari.

“Un intervento molto importante – ha affermato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace – che ci consente di ripristinare condizioni di piena sicurezza e di comfort su un’arteria sulla quale non venivano effettuate operazioni importanti da più di un ventennio. Parliamo di un’area montana molto importante che collega il versante di Molochio e la pedemontana con la strada di cresta che conduce ad alcuni centri a vocazione turistica, come Zervò ad esempio, di una bellezza naturalistica davvero unica”.