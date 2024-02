Lavori in corso. Il Cas chiude gli svincoli nella tangenziale di Messina, ecco i giorni

Tutti i provvedimenti nelle autostrade, tra Taormina e direzione Catania e Palermo, a febbraio e marzo

MESSINA – Lavori in corso in autostrada. Il Cas, Consorzio autostrade siciliane, comunica alcune variazioni che coinvolgeranno i messinesi nei mesi di febbraio e marzo. Per consentire i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione, dalle ore 06:00 del 5 febbraio fino alle ore 20:00 del 7 febbraio, rimarrà chiuso lo svincolo in entrata di Messina Sud Tremestieri (km 0+586) della A20 Messina-Palermo. E, dalle 6 del 12 febbraio alle 20 del 16 febbraio, rimarrà chiusa la rampa d’uscita dello svincolo di Messina Sud Tremestieri per i veicoli provenienti da Palermo e in transito in direzione Catania.

Per proseguire i lavori di realizzazione dei pannelli a messaggio variabile, dal 5 al 7 febbraio, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 18:00, rimarrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Taormina lungo la A18 Me-Ct, per i veicoli provenienti da Messina in direzione Catania.

Il Cas informa pure che giorno 8 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, rimarrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Taormina in direzione Messina.

Inoltre, per i lavori sugli impianti di supervisione lungo la A20 Me-Pa, Autostrade siciliane informa che, fino alle ore 24:00 del 9 febbraio 2024, la carreggiata di valle (direzione Palermo) del tratto compreso tra il km 89+401 e il km 93+669 della A20 Me-Pa rimarrà chiusa. E sarà contestualmente istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Messina) per permettere i lavori di completamento degli impianti di supervisione della Galleria Capo d’Orlando.

E ancora: dalle 6 dell’8 febbraio alle 20 del 9 febbraio è prevista la chiusura al traffico dello svincolo di Messina centro, in ingresso, della tangenziale di Messina, Autostrada A20 Messina-Palermo.

Altre variazioni: dalle 6 alle 20 del 20 marzo chiusura al traffico dello svincolo di Messina centro, in uscita, della tangenziale di Messina. autostrada Messina-Palermo, per tutti i veicoli in transiti in entrambe le direzioni di marcia. Dalle 6 alle 20 del 21 marzo è pure in programma la chiusura al traffico dello svincolo di Messina-Gazzi, in ingresso, della tangenziale di Messina, autostrada Messina-Palermo.

Il Cas ordina pure il divieto di sorpasso dove ci sono limitazioni e il limite massimo dei 60 km orari.

