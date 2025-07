Lavori notturni sulla SS114: sarà sistemato il manto stradale fra Tremestieri e Larderia

Divieto di sosta ambo i lati e transito soltanto parziale: giorni e orari

MESSINA – La SS114 si rifà il look, almeno nel tratto tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri, quella all’omonimo svincolo autostradale, e il bivio con la SP39 di Larderia. Nei giorni dal 10 al 19 luglio, tra le 21.30 e le 6.30 dell’indomani, si lavorerà al rifacimento del manto stradale.

Con l’ordinanza viabile 953 del 3 luglio, quindi, sono stati istituiti per quei giorni i divieti di sosta con rimozione coatta ambo i lati e quello di transito veicolare “per semicarreggiata”, con il traffico “spostato” sulla semicarreggiata non interessata di volta in volta dagli interventi.