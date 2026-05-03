Lavori pista ciclopedonale in via Circuito a Torre Faro: cambia il capolinea nord delle linee 1 (Shuttle 100) e N1

Sarà spostato sul lato opposto della carreggiata a Messina
MESSINA – A partire da lunedì 4 maggio e fino al 29 maggio, il capolinea nord delle linee 1 (Shuttle 100) e N1 verrà spostato sul lato opposto della carreggiata.
Al fine di consentire i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale sul lato ovest di Via Circuito a Torre Faro, in attuazione dell’ordinanza comunale n.679/2026, si è infatti resa necessaria una variazione nel tratto finale del percorso normalmente effettuato dalla linea 1 e dalla linea N1 nella zona nord della città.
In particolare, in direzione nord, i bus dell’Azienda Trasporti dedicati alle linee 1 (Shuttle 100) e N1 giunti sulla via Consolare Pompea svolteranno a destra, all’altezza del lago Grande, per proseguire lungo la Strada Provinciale 46 via Circuito e poi raggiungere il capolinea provvisorio.
In direzione sud, i bus in partenza dal capolinea di Torre Faro faranno il percorso inverso rispetto a quello attuale, risalendo da via Nuova verso via Consolare Pompea con destinazione Giampilieri.