Lavori sulla A18 Messina-Catania con chiusura alternata della corsia d’emergenza

Il Cas comunica gli interventi. Da oggi limitazioni in entrambe le direzioni tra San Gregorio e Messina Sud

MESSINA – Dalle 7 di oggi lavori sulla A18 Messina-Catania. Lo comunica il Cas, Consorzio autostrade siciliane. Si tratta d’interventi di pulizia, manutenzione, riparazione e rifacimento delle opere di regimentazione delle acque meteoriche tra la barriera di San Gregorio e quella di Messina Sud.

Da qui la parzializzazione della carreggiata con chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, della A18 Messina – Catania, in entrambe le direzioni e relativi svincoli e competenze, sia in orario diurno che notturno.

É inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle limitazioni e 40 km/h nelle rampe di svincolo.