Aliscafi Messina-Reggio. Liberty Lines annuncia il licenziamento di 72 persone

“Ancora una volta, gli effetti dell’improvvisazione di questo Governo non tardano a manifestarsi. La società Liberty Lines che, dal primo ottobre, non si occuperà oltre del trasporto veloce nello Stretto, per via del mancato rinnovo della concessione del servizio da parte del MIT, ha annunciato il licenziamento di 72 unità di personale, eccedenti a fronte della riduzione dell’attività”. Ad annunciarlo i parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri e Matilde Siracusano che, nei giorni scorsi, avevano interpellato il ministro Toninelli per conoscere quali misure intendesse adottare per scongiurare l’interruzione di un servizio essenziale da e per la Sicilia e rispetto al quale "nessuna risposta che andasse oltre i palliativi momentanei è giunta".

“Questi colpi di mano per andare al braccio di ferro con i privati fanno emergere pochissima competenza e serietà istituzionale. Il mostrare i muscoli a tutti i costi, persino la pelle dei lavoratori, non può essere una soluzione ad un problema. Semmai è il modo migliore di crearne di nuovi”, concludono.