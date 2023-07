Le autostrade arrivano in Consiglio. Mondello: "Dal 25 luglio cariche esplosive sul viadotto" - Tempostretto

Il vicesindaco parla dei lavori che ripartiranno tra pochi giorni per puntare alla chiusura entro dicembre. E si parla anche della galleria di Letojanni: "Non si finirà prima di novembre"

MESSINA – C’erano, almeno sulla carta, una sfilza di invitati, tra Cas e vertici regionali, presidente Schifani compreso. Alla fine in aula consiliare, per parlare delle criticità legate a viadotti e galleria sulla A18 e sulla A20 c’erano, oltre ai consiglieri, il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente del Consiglio comunale di Villafranca Tirrena, Riccardo Ramuglia, e l’architetto Massimo Freni del Cas. E le notizie principali sulle tempistiche sono arrivate da Mondello e Freni. Il primo, dopo il vertice sulla sicurezza in Prefettura, ha ribadito che i lavori per il completamento del viadotto Ritiro ripartiranno il 25 luglio e che saranno piazzate “le cariche esplosive” con cui si interverrà in prima battuta. Il secondo, parlando della galleria di Letojanni, ha sottolineato che non si finirà “prima di ottobre o novembre”.

Critiche agli assenti

I lavori si sono aperti con le critiche feroci dei consiglieri ai tanti assenti. La prima è stata Antonella Russo in quota Pd: “Su un tema non di vitale importanza, ma di più. Forse è il tema che i messinesi sentono di più sulla propria pelle, per le file, per il rischio che corrono per raggiungere le proprie case o le proprie famiglie ogni giorno. Tutte queste assenze pongono un tema politico e penso che dovrà essere affrontato, sia dal Consiglio comunale sia dal sindaco. Tutte queste assenze a livello regionale e di governance del Cas sono la prova di un cortocircuito di comunicazione con il Comune di Messina. L’assenza è eclatante su un tema così delicato”.

Le hanno fatto eco anche Nicoletta D’Angelo (gruppo misto), che ricorda come anche per l’autonomia differenziata non si sia presentato nessuno dei rappresentanti regionali, e Cosimo Oteri, capogruppo di Forza Italia.

Poi il consigliere Pippo Trischitta, primo firmatario della richiesta dell’adunanza aperta di oggi: “Mancano i vertici della Regione? Non avevo dubbi”. E il capogruppo di “Con De Luca per Basile”, dopo aver rimarcato il problema, passa alla questione centrale: “Siamo di fronte a una vera e propria disperazione di migliaia di cittadini. Mi sarebbero piaciuto conoscere i tempi di risoluzione parlando proprio con la Regione e il Cas”.

Mondello: “Dal 25 lavori per completare a dicembre”

Poi la palla passa al vicesindaco Mondello: “Raramente mi capita di essere in difficoltà ma oggi lo sono fortemente, perché devo capire di cosa dobbiamo parlare. Cercherò di dipanare la matassa ma è evidente che le persone invitate per dare risposte avrebbero avuto l’obbligo di presentarsi qui per farlo. C’erano tutti i soggetti in Prefettura, ve l’assicuro, fino a poco fa, proprio per lavorare a questi temi in maniera tecnica. La nostra autostrada subisce la distrazione del governo regionale da 30 anni, che sia destra, sinistra, o qualsiasi altro colore”.

E poco dopo: “Il problema risale a qualche anno fa, ma le responsabilità non vanno ricercate solo da una parte”. Sull’incontro in Prefettura, invece, annuncia: “I lavori partiranno la prossima settimane e finiranno il dicembre prossimo”. Mondello conclude: “Partiranno con le cariche esplosive il 25 o giù di lì per completare a dicembre. Facciamo tutti il nodo al fazzoletto e monitoriamo insieme. Giostra sarà chiuso e partirà il bypass Boccetta che sarà pronto”.

“Sarà un inferno chiudere Giostra”, dichiara poi il consigliere Trischitta, che punta a chiedere formalmente che i lavori slittino a settembre. Una proposta condivisa da Prima l’Italia, ma non da Ora Sicilia. Giandomenico La Fauci esprime i propri dubbi: “Se partiamo a settembre non finiamo prima di un altro anno”.

Freni: “A Letojanni si finisce tra ottobre e novembre”

L’architetto Freni poco prima si era concentrato sulla galleria di Letojanni e annuncia che secondo lui “non si completeranno i lavori prima di ottobre o novembre, sebbene da settembre in poi da realizzare resti solo un muro di contenimento e l’impermeabilizzazione”.